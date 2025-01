Infermiera rivela le frasi più strane pronunciate dai papà in sala parto: “A volta rimango sbalordita”

video suggerito

Un'infermiera canadese ha condiviso su TikTok alcune delle frasi più divertenti (ma decisamente fuori luogo) pronunciate da alcuni futuri padre mentre la loro partner stava partorendo. Tra richieste bizzarre e indolenti lamentele, la donna ha voluto mostrare con chiarezza come non ci si deve comportare all'interno di una sala parto.

Nel cuore di un momento che dovrebbe essere tra i più memorabili e intensi della vita di una coppia, a volte emergono parole che sorprendono per la loro inadeguatezza. Un’infermiera di Toronto, attiva online con il profilo Nurse Sydney, ha recentemente condiviso alcune delle frasi più incredibili che ha sentito pronunciare dai futuri papà in sala parto.

Sidney, che da tempo pubblica regolarmente contenuti educativi su gravidanza, parto e post-parto, ha infatti voluto riportare un ritratto fedele – anche se decisamente poco lusinghiero – di alcuni papà "poco sensibili" per spronare gli uomini ad affrontare con un pizzico di tatto e consapevolezza in più l'impegnativa l’esperienza della nascita.

Il contesto emotivo della sala parto

Il parto è un evento complesso, carico di emozioni e sfide, soprattutto per la madre, che affronta dolori intensi e uno sforzo fisico straordinario. Tuttavia, anche per i papà, la sala parto rappresenta un’esperienza emotivamente intensa.

Certo, oggigiorno i padri moderni sembrano sempre più informati e coinvolti nell'affrontare gli ultimi, concitati, momenti della gestazione, tuttavia può capitare che qualche futuro genitore – un po' per lo stress, un po' per un eccesso di superficialità – si lasci andare a esternazioni poco felici che non hanno mancato di far sorridere (e talvolta inorridire) l'infermiera Sidney.

Come raccontato dalla stessa protagonista del divertente sketch al sito di Newsweek, Sidney vanta infatti oltre cinque anni di esperienza nel reparto di ostetricia e parto a Toronto e tutte le frasi riportate nel post di TikTok sono state pronunciate per davvero.

Commenti inopportuni in sala parto

Nel video diventato virale, Sydney interpreta alcune delle frasi più inaspettate che ha sentito pronunciare dai futuri papà. Tra queste, spiccano espressioni come "Mi fa malissimo la schiena per quel divano, avrei bisogno di un epidurale anch’io" o "Quanto ci vorrà ancora? Sto morendo di fame" pronunciato con evidente fastidio per la scocciatura di attendere tanto prima di farla finita con tutto quel trambusto. Una volta un genitore si era anche arrischiato a chiedere se, già che c'era, il dottore non potesse mettere un punto anche a lui.

Uno dei momenti preferiti da Sidney si è verificato però quando un neo-papà, di fronte alla moglie che stava abbracciando per la prima volta il loro piccolo, si è rivolto al medico con tutta la sincerità del mondo chiedendo: "Quando potremo fare sesso di nuovo?"

La reazione di Sydney e il messaggio per i futuri papà

Benché ogni tanto l'ingenuità e la goffaggine di questi padri si siano rivelate piuttosto divertenti, Sydney ha confessato di essere rimasta spesso scioccata da questi commenti, soprattutto considerando il contesto in cui sono stati pronunciati. "Anche se molte di queste sensazioni sono comprensibili, un padre dovrebbe tenersi certe cose per sé", ha spiegato l'infermiera. Dopotutto in quei momenti la madre sta affrontando uno dei momenti più dolorosi e faticosi della sua vita e necessita di tutto il supporto possibile, non solo da parte del personale ostetrico, ma anche del suo stesso partner.

Sydney ha anche ammesso che alcune frasi l’hanno fatta proprio sentire a disagio e spera che il suo video possa far riflettere gli uomini sull’importanza di scegliere con cura le parole durante un evento così delicato.