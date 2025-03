video suggerito

“Se vi sentite svenire in sala parto, seguite queste indicazioni”: i consigli del medico ai futuri papà Non è poi tanto insolito che il partner svenga in sala parto, vedere tutto quel sangue e sapere che la propria compagna soffre non è semplice. Il dottor Darien Sutton ha suggerito delle tecniche per evitare di perdere i sensi o, quanto meno, di farsi male. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guardare la propria compagna soffrire e gridare ad ogni contrazione in sala parto non è semplice, non è altrettanto facile sapere di ricoprire un ruolo da cui stereotipicamente tutti si aspettano sostegno e impassibilità. Seppur il partner in sala parto non stia soffrendo fisicamente quanto la donna che sta per partorire, vive molte pressioni psicologiche, si trova in una sala operatoria e osserva e percepisce tutti gli elementi che ne fanno parte, tra cui sangue, strumenti tecnici e dolore. Non è poi così insolito dunque che il papà svenga, a confermarlo intervistato da Good Morning America è stato il dottor Darien Sutton, offrendosi di dare dei consigli agli uomini che stanno per vivere quel delicato momento così delicato.

I consigli per i papà che si sentono male in sala parto

"Vi assicuro che non è poi tanto insolito che sia l'uomo il primo a svenire in sala parto" ha spiegato il dottor Darien Sutton, intervistato da Jason e Kyle Kelse per la trasmissione Good Morning America. L'uomo ha cercato di normalizzare qualcosa per cui molti padri vengono derisi, dal momento che la sofferenza fisica maggiore in quel momento la sta provando la loro compagna.

Doctor Darien (credits: TikTok)

Tuttavia, Sutton sostiene che assistere in una sala operatoria al dolore che la propria compagna prova non è semplice, ma per evitare che i medici debbano intervenire su una nuova emergenza è importante seguire i seguenti passaggi:

Conoscere gli elementi che possono potenzialmente scatenare uno svenimento: durante il parto c'è molto sangue, molta pressione, si può anche semplicemente essere spaventati dall'idea di veder soffrire la partner: "Bisogna essere consapevoli delle emozioni che queste situazioni scatenano in noi, per prevenire uno svenimento". Preparati all'impatto, se ti senti svenire: il medico suggerisce quando si pensa che da lì a poco si sverrà, di prepararsi all'impatto dal momento che è quello a causare dolore e ad essere potenzialmente pericoloso, non lo svenimento in sé. Tendi i muscoli: "Si sviene perché il sangue abbandona il cervello e scorre verso tutti i gli altri arti, perciò quando ci si sente così è necessario tendere tutti i muscoli dai piedi, alle braccia ai bicipiti, così il sangue torna a confluire verso il centro". Siediti e incrocia le gambe: stringere le gambe permette al sangue di confluire verso il cervello. Sdraiati e tieni i piedi verso l'alto appoggiando le gambe al muro. Portati una barretta energetica in sala parto: una barretta energetica, qualcosa di molto zuccherato o molto salato, come delle patatine fritte, aumenta il volume del sangue e gli permette di tornare verso la testa, ha concluso il dottor Darien Sutton.

Le paure dei padri in sala parto

In una precedente intervista alla psicologa Daniela Chieffo, per Fanpage.it l'esperta aveva spiegato che i padri, tanto quanto le madri, se non ben preparati al momento della nascita del proprio figlio, possono rimanerne traumatizzati.

L'esperta dunque consigliava di far seguire anche ai papà il corso pre parto, di confrontarsi con lui su paure e aspettative e di non giudicarlo in alcun modo dal momento che la sua incapacità di assistere la compagna nell'unica operazione che prevede la presenza di un'altra persona in sala non c'entra nulla con le abilità genitoriali che metterà in atto da quel momento in avanti. "Se la coppia non viene correttamente preparata al momento in cui tra sangue e medici vedrà nascere il proprio figlio, il rischio è che il rapporto si incrini, venga meno il desiderio sessuale e nascano delle paure sulle capacità di essere buoni genitori che non hanno senso di esistere" concludeva Chieffo.