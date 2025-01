video suggerito

"Ecco le frasi più assurde che ho sentito dire dalle nonne in sala parto": l'ostetrica L'ostetrica Sidney ha condiviso sul suo profilo TikTok le terribili frasi che ha sentito dire dalle future nonne alle future mamme in sala parto. "Ai miei tempi non potevo certo urlare così!"

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @Nurse Sidney

Un'ostetrica ha condiviso online uno degli aspetti più divertenti, ma al contempo spaventosi, che solo chi vive quotidianamente la sala parto può conoscere: le frasi che chi accompagna le donne fino al delicato momento del parto, sembra non riuscire a risparmiarsi.

In particolare con un video diventato virale su TikTok ha raccontato le frasi dette dalle mamme delle partorienti, prima e dopo la nascita del loro piccolo. La differenza generazionale tra le donne mette in luce idee completamente diverse sul parto, sul dolore e sul corpo delle donne, e forse un po' di gramnesia, la tendenza dei nonni a scordare come è stato davvero essere o diventare genitori.

Il video dell'ostetrica sulle frasi più sentite in sala parto

L'ostetrica Sidney ha applicato sul suo volto un filtro in grado di invecchiarla, per elencare poi, in un video divertente, le frasi meno simpatiche che le è capitato di sentir dire dalle future nonne alle future mamme in sala parto.

"Quando ero giovane io, mica si faceva l'epidurale!" : la prima frase a cui l'ostetrica fa riferimento parla dell'epidurale come fosse uno strumento pericoloso o non corretto da utilizzare durante il parto che invece deve essere doloroso. A smentire questa interpretazione è "The American College of Obstetricians and Gynecologist", che fa riferimento all'epidurale come ad un metodo sicuro e da applicare qualora la donna lo chieda in sala parto per alleviare il dolore . Un'altra frase che sembra delegittimare il dolore delle donne e che l'ostetrica ha riportato è stata: " Smettila di gridare , non ho tirato nemmeno un urlo quando ti ho partorita".

: la prima frase a cui l'ostetrica fa riferimento parla dell'epidurale come fosse uno strumento pericoloso o non corretto da utilizzare durante il parto che invece deve essere doloroso. A smentire questa interpretazione è "The American College of Obstetricians and Gynecologist", che fa riferimento all'epidurale come ad un metodo sicuro e da applicare qualora la donna lo chieda . Un'altra frase che sembra delegittimare il dolore delle donne e che l'ostetrica ha riportato è stata: " , non ho tirato nemmeno un urlo quando ti ho partorita". " Davvero lascerai che siano loro a romperti il sacco? A me le acque si erano rotte in maniera naturale con te" : la seconda frase fa riferimento alla pratica di rompere il sacco da parte dei medici per permettere al bimbo di nascere qualora sia necessario e le acque non si siano ancora rotte. Come specifica uno studio del 2022, non è poi così raro che accada, dal momento che le acque si rompono naturalmente solo al 10% delle donne.

: la seconda frase fa riferimento alla pratica di rompere il sacco da parte dei medici per permettere al bimbo di nascere qualora sia necessario e le acque non si siano ancora rotte. Come specifica uno studio del 2022, non è poi così raro che accada, dal momento che le acque si rompono naturalmente solo al 10% delle donne. "Il cesareo secondo me non deve neanche essere contemplato tra le opzioni" : non c'è frase più terribile, secondo l'ostetrica, in un mondo che a poco a poco sta imparando a raccontare la violenza ostetrica. Il parto cesareo programmato o d'urgenza è da intendere come una pratica a cui ricorrere per il bene di mamma e bambino.

: non c'è frase più terribile, secondo l'ostetrica, in un mondo che a poco a poco sta imparando a raccontare la violenza ostetrica. Il parto cesareo programmato o d'urgenza è da intendere come una pratica a cui ricorrere per il bene di mamma e bambino. "Mangia qualcosa, hai bisogno di energie per il tuo bambino" : l'ostetrica specifica di aver visto nonne tirare fuori dalle proprie borse snack, succhi di frutta e pezzi di pane appena dopo la futura mamma aveva appena smesso di vomitare. A suo avviso questa concezione del dover mangiare per due o trascurare i propri sintomi, tra cui la nausea in favore del bambino è del tutto sbagliata.

: l'ostetrica specifica di aver visto nonne tirare fuori dalle proprie borse snack, succhi di frutta e pezzi di pane appena dopo la futura mamma aveva appena smesso di vomitare. A suo avviso questa concezione del dover mangiare per due o trascurare i propri sintomi, tra cui la nausea in favore del bambino è del tutto sbagliata. "Fidati di me, dopo il parto il tuo corpo non tornerà più come prima!" : tra smagliature, cicatrici, aumento di peso, la gravidanza per le donne può essere un incubo, ma l'ostetrica ha specificato che il corpo può tornare quello di prima e non si debba mai paragonare il proprio a quello degli altri.

: tra smagliature, cicatrici, aumento di peso, la gravidanza per le donne può essere un incubo, ma l'ostetrica ha specificato che il corpo può tornare quello di prima e non si debba mai paragonare il proprio a quello degli altri. "Non puoi dare il latte in formula a tuo figlio, che mamma sei se non lo allatti al seno?": seppur, come specifica il ministero della Salute il latte materno sia specie specifico e bambino specifico, quindi la miglior opzione per il proprio bimbo il latte in formula non è da demonizzare, permette ai bimbi di crescere forti e sani, al pari dell'allattamento al seno, che deve rimanere una scelta delle donne.