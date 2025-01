“Nessuno mi aveva spiegato cosa succede al corpo nel post partum”: il racconto di una neomamma

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo instagram di @hotmommajourney

Gabrielle Mika è una mamma dello Utah che ha condiviso in un video su Instagram divenuto in breve virale, alcune verità a cui nessuno prepara le donne, sui cambiamenti del loro corpo nel post partum.

Ancora con in dosso la vestaglia fornitale dall’ospedale la donna si registra dal bagno della struttura per rincuorare le future partorienti riguardo alcuni fatti del tutto normali ma di cui si parla poco.

I cambiamenti normali nel post partum a cui nessuno prepara le donne

Mika ha raccontato tutta la sua gravidanza attraverso il suo profilo instagram ed in particolare gli eventi del post partum che più l’hanno sconvolta. “La prima volta che ho partorito mai mi sarei immaginata che sarebbe stato così difficile alzarmi o andare in bagno” questa è la descrizione del post della ragazza in cui elenca le 6 cose che più l’hanno sorpresa nel post partum, invitando le altre neomamme a fare lo stesso nei commenti.

Ho partorito da giorni e sembra che io sia ancora incinta: la donna mostra la pancia ancora alta e la massaggia per confermare ai suoi followers che il piccolo è nato ma lei è ancora lì.

È difficilissimo fare pipì dopo aver partorito: la ragazza spiega che tutto il dolore del parto è iniziato e finito proprio da lì, quindi che andare in bagno dopo aver partorito è davvero molto difficile. Spiega infatti che dopo ogni minzione è necessario spruzzarsi nelle zone interessate del disinfettante.

la ragazza spiega che tutto il dolore del parto è iniziato e finito proprio da lì, quindi che andare in bagno dopo aver partorito è davvero molto difficile. Spiega infatti che dopo ogni minzione è necessario spruzzarsi nelle zone interessate del disinfettante. Dovrai indossare un pannolone speciale: A questo punto mostra gli oggetti di cui ha bisogno per dare vita al pannolone in grado di lenire i dolori: “Avete bisogno di un pannolone, dovette mettere sopra una busta di ghiaccio istantaneo, e poi di questi dischetti da ricoprire con una apposita crema lenitiva”. La ragazza mostra poi delle mutande contenitive da indossare una volta indossato il pannolone.

Devi assolutamente riposarti: la donna mostra in un secondo video, grazie all'utilizzo di due piattini di diametro diverso, le dimensioni della cervice prima e dopo il parto, spiegando perché é dunque necessario che le neomamme riposino " La cervice si ingrandisce diventando larga quanto un piatto piano, il corpo delle donne è straordinario ma ha bisogno del giusto tempo per riprendersi".

la donna mostra in un secondo video, grazie all’utilizzo di due piattini di diametro diverso, le dimensioni della cervice prima e dopo il parto, spiegando perché é dunque necessario che le neomamme riposino “ il corpo delle donne è straordinario ma ha bisogno del giusto tempo per riprendersi”. Il primo latte è giallo: Mika spiega nelle sue storie in evidenza del post partum che il primo latte che è riuscita a tirarsi dopo il parto è di colore dorato, a causa del colostro .

Mika spiega nelle sue storie in evidenza del post partum che il primo latte che è riuscita a tirarsi dopo il parto è di colore dorato, a causa del . La regola del 5-5-5: la neomamma ammette di aver scoperto e messo in atto la regola, solo dopo aver dato alla luce il suo bambino. Questa regola vorrebbe che le donne stessero per 5 giorni stese sul letto, per riprendersi, per 5 giorni seduta sul letto, facendo ogni cosa da quella posizione e per 5 giorni attorno al letto, cercando di non rimanere in piedi mai per più di 30 minuti di fila.

Sotto al video della donna hanno commentato ostetriche, dando il loro parere e molte neomamme che hanno ringraziato la donna per le informazioni rivelando per esempio di aver optato per docce fredde dopo ogni minzione per lenire il dolore. Tra i commenti ci sono anche quelli di chi si dice spaventato da ciò che vede e ancora più convinto di non volere figli. Tuttavia la mamma continua quotidianamente a informare le donne sugli aspetti per lei sconosciuti del post-partum, in modo da renderli il più normali possibili.