La reazione zen del papà all’annuncio della gravidanza diventa virale: “È l’uomo più rilassato della Terra”

Quando arriva il momento di rivelare la gravidanza al proprio partner, molte future mamme amano escogitare modi creativi per annunciare la dolce attesa, spesso immortalando di nascosto la scena da condividere poi con amici o sui social. È stato il caso anche di Bryhar Pelizzari, una giovane madre che quando scoprì di essere incinta aveva provato a stupire il marito con una piccola sorpresa.

Ciò cha reso virale il video della donna, postato su TikTok a circa un anno di distanza, non sono state però le lacrime o le grida entusiaste del partner, ma la calma serafica e composta del marito che la stessa Pelizzari ha descritto come "l'uomo più rilassato del pianeta".

L'annuncio della gravidanza e la reazione rilassata

Nel video, Pelizzari guida il marito verso un piccolo set di oggetti per neonati, tra cui una minuscola tutina e delle scarpine, disposti con cura per l’annuncio a sorpresa. A differenza di ciò che di solito accade in altri contenuti simili, il marito si è però limitato a osservare l'allestimento, mettersi le mani sui fianchi ed esclamare con tono pacifico un semplice: "Beh, eccolo qui". Un momento che Pelizzari – che si aspettava una reazione un po' più eclatante – ha poi montato in slow motion, aggiungendo un ulteriore tocco ironico al tutto.

La clip ha raccolto oltre 880.000 visualizzazioni e ha scatenato una valanga di commenti su TikTok. Molti utenti hanno infatti trovato esilarante il contrasto tra la tensione di Pelizzari e la tranquillità assoluta del marito.

"Sembra quasi che lui dica che hai fatto tutto da sola!" è stato uno dei commenti più apprezzato, mentre altre mamme hanno condiviso le reazioni dei loro partner, rendendo evidente come ogni coppia viva questi momenti in modi completamente diversi.

Una questione di cultura (e personalità)

Non tutti, però, hanno interpretato positivamente la calma del futuro papà. Qualcuno ha infatti interpretato la composta reazione dell'uomo come un segno di disinteresse, anche se i pochi commenti negativi sono subito stati "stoppati" da altri utenti accorsi a difendere l'uomo, spiegando come come ciascuno di noi possieda un carattere differente e che alcuni tratti della personalità potrebbero essere frutto di una differenza culturale o di un'educazione poco avvezza a certi slanci di emotività.

La stessa Pelizzari ha voluto rispondere ad alcune critiche, confermando come il marito sia sempre stato un tipo molto calmo e pacato, aggiungendo che la sua tranquillità del marito è sempre stata uno dei suoi tratti più apprezzati: "Non potrei mai gestire un partner troppo teatrale" ha dichiarato la donna al sito Newsweek.

Un papà "zen" anche durante il parto

Non è stata solo l’annuncio della gravidanza a mettere in luce il carattere "zen" del marito. Nei commenti Pelizzari ha infatti come anche durante i concitati momenti della nascita del loro figli, il marito è riuscito a rimanere "calmo come un cetriolo", dimostrando ancora una volta la sua innata imperturbabilità.