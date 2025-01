video suggerito

Il video post-partum di una mamma cattura l'inattesa reazione del marito: "Smettila, sei bellissima" La donna stava registrando un video auto-motivazionale per aiutarsi ad affrontare le sfide del post-partum, quando il marito, ignaro della telecamera, è intervenuto per ricordarle quanto i cambiamenti esteriori fossero del tutto normali per una madre di due figli.

Un momento d'insicurezza e fragilità si è trasformato in un’ispirazione per milioni di persone. Shyann Purnell, una giovane mamma del Missouri, stava infatti registrando un video per monitorare i cambiamenti subiti dal suo corpo dopo il parto quando il marito, accortosi della scena, ha compiuto un gesto del tutto inatteso, scaldando il cuore di Shyann e degli oltre due milioni di utenti che hanno visualizzato il filmato su Tiktok.

Un momento catturato per caso

Come raccontato dalla stessa Shyann ai cronisti del sito di Newsweek, l’intento iniziale del video era osservare le modifiche estetiche causate dalla nascita della seconda figlia. Per la madre, il percorso della maternità è stato infatti una vera montagna russa di emozioni e nonostante il supporto costante e incondizionato del marito, i segni lasciati in dote dalla gravidanza (smagliature, aumento di peso ecc…) hanno sempre rappresentato un certo cruccio per Shyann.

Mentre la donna stava riprendendo il proprio fisico da diverse angolazioni però il tenero e spontaneo incoraggiamento del marito, che è riuscito a trasformare un momento di insicurezza in un toccante gesto d’amore. Notando il disagio di Shyann, l'uomo infatti è subito entrato nell'inquadratura per rassicurarla: "Non concentrarti su quello! Sei bellissima", si sente distintamente.

Un promemoria per tutte le mamme

Shyann ha descritto quel momento come un "promemoria bellissimo" di quanto sia importante essere gentili con se stesse nel periodo postpartum. "Noi donne siamo spesso troppo critiche, dimenticando cosa i nostri corpi hanno affrontato per creare una vita. Serve tempo per guarire, e darsi pazienza non è facile" ha affermato, sottolineando come la presenza di un partner in grado di supportare e ricordare quanto si sia apprezzate rimanga essenziale per qualsiasi donna che sta attraversando una parentesi d'incertezza.

"È questo che fa una buona squadra. Senza rispetto e amore genuino, non si può costruire una casa su solide fondamenta," ha aggiunto, convinta che in un periodo in cui molte madri si sentono isolate e sotto pressione, il messaggio del marito possa offrire un esempio potente di quanto sia importante un gesto di amore semplice ma autentico.