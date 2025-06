video suggerito

I 12 consigli "crudeli" di una mamma mostrano la verità del post partum: "Nessuno ci dice che soffriremo da sole" Bee De La Cruz, mamma del New Jersey, è diventata virale grazie a un video nel quale ha raccontato senza messi termini il lato più duro e complicato del post partum. Tra consigli pratici e riflessioni profonde, la madre ha invita le madri a smettere di rincorrere la vecchia sé e ad accogliere con coraggio la nuova identità che nasce con un figlio.

Diventare madre è spesso raccontato come il momento più magico della vita. Ma cosa accade davvero dopo il parto, quando le luci della sala parto si spengono e inizia la quotidianità? A squarciare il velo di Maya, con parole schiette e disarmanti, è stata Bee De La Cruz, una mamma del New Jersey diventata virale sui social grazie a un video in cui ha condiviso ciò che avrebbe voluto sapere tre anni fa, quando è nata sua figlia.

Attrice diventata insegnante, oggi 37enne, Bee ha raccontato di essersi sentita impreparata non tanto alla cura della sua bambina, quanto alla rivoluzione interiore che la maternità le avrebbe imposto. "Tutti mi dicevano di prepararmi per il bambino, ma nessuno mi aveva detto che avrei dovuto piangere me stessa", ha spiegato al sito a Newsweek dopo il boom del suo video che, senza nessuna volontà di indorare la pillola, parla proprio della fatica, della solitudine e del senso di smarrimento che molte donne vivono dopo il parto: "Il post partum è un mostro ed ecco cosa vi direi io stesso 3 anni al giorno se potessi"

Dal sonno alla solitudine: consigli senza filtri

Nel suo reel, Bee ha alternato consigli pratici a riflessioni profonde. Nel suo dodecalogo, la donna ha ad esempio sottolineato come non servano montagne di accessori per neonati, ma piuttosto "più sonno, più luce del sole e più confini", sottolineando come il benessere materno sia una condizione indispensabile per curare al meglio il proprio bebè. Non a caso, tra i consigli fondamentali per superare il post partum Bee ha citato la necessità di non trascurarsi troppo ("Mettere sempre il tuo bambino al primo posto ti spezzerà. Dai priorità anche a te stesso"), di ritagliarsi sempre qualche momento per la cura personale ("Fai la doccia. Vestiti. Ogni giorno. Anche se non vai da nessuna parte") e, soprattuto, di non esitare a chiedere aiuto ("Il tuo partner non riesce a leggerti nel pensiero. Se hai bisogno di aiuto, parla a voce alta").

Bee ha anche invitato le madri a non rincorrere la versione di sé che esisteva prima del parto, ma a riconoscere che quella persona, semplicemente, non c’è più. "Smettila di aspettare di sentirti come prima: quella te è andata. Lasciala andare, poi conosci la nuova te", ha scritto in un passaggio che ha commosso migliaia di utenti.

Il potere di non essere più invisibili

La risonanza del video ha superato ogni aspettativa. Centinaia di madri hanno scritto nei commenti di essersi sentite finalmente comprese, proprio grazie alla crudezza con la quale Bee ha vergato i suoi suggerimenti. Alcune utenti hanno ammesso di aver pianto guardando il video, altre l’hanno definito "il miglior consiglio mai ricevuto" sul post-partum. Per Bee, queste reazioni sono state una conferma potente: "Mi ha fatto capire che non sono pazza e che questo tema non viene affrontato abbastanza".

Ora Bee vuole continuare a condividere. Non per fare la coach o la guru, come tiene a precisare, ma per essere un faro per chi attraversa la stessa tempesta. "Sono solo una mamma che si è rialzata una volta in più di quante è caduta. E se sono riuscita a sopravvivere all’inferno del post-partum, allora voglio lasciare briciole sul sentiero, per la prossima mamma". Un invito potente alla solidarietà femminile e alla consapevolezza che, nella maternità, la verità non è fatta solo di sorrisi, ma anche di lacrime condivise.