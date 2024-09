video suggerito

Mamma partorisce nel vialetto di casa e torna lì per una fotografia ad ogni compleanno della figlia Genevieve Flynn è una mamma che nel 2011 partorì sul vialetto di casa e che ogni anno scatta una foto insieme alla figlia proprio nello stesso punto, per celebrare quella nascita tanto particolare quanto speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Una nascita rocambolesca quella della, ormai non più tanto piccola, Violet, venuta al mondo in un vialetto, dietro casa. La sua mamma, Genevieve Flynn, di quell’evento tanto spaventoso quanto pieno di gioia, ha fatto una meravigliosa tradizione che condivide con i figli.

La nascita di Violet nel vialetto

Genevieve Flynn è una mamma americana che nel 2011 entrò in travaglio della sua secondogenita, Violet, mentre si stava prendendo cura del primogenito Victor, di appena 18 mesi.

“Ero convinta di avere il tempo necessario per portare Victor dai nonni e arrivare in ospedale per partorire e invece non è stato così” spiega Genevive a Today.com.

Dalla rottura delle acque a quando il suo primo figlio, Victor, era nato, racconta a Today.com, erano passate ben 5 ore, dunque reduce da quella esperienza era convinta di poter fare ogni cosa con calma.

"Mio marito mi diceva: dai sbrighiamoci, ma io stavo benissimo, non avevo alcuna fretta" ha spiegato a Today.com.

Caricato il bimbo in macchina Flynn e il marito sono corsi verso casa dei nonni, hanno lasciato il bambino ma mentre lei stava ritornando alla macchina ha sentito una sensazione stranissima: “Ho avvertito contrazioni intense e percepito una forte scarica di adrenalina che mi ha suggerito che non c’era più tempo, dovevo spingere”.

La donna racconta a Today.com di essersi dunque appoggiata al cofano dell’auto e di aver visto la testa di Violet spuntare. “Ho iniziato a urlare per il dolore e tutti i vicini sono accorsi per aiutare me e mio marito” così è venuta al mondo proprio su quel vialetto dove la sua mamma da piccola giocava, e cadeva sbucciandosi le ginocchia la piccola Violet, di quasi 4 kg.

La bimba ha avuto tanta fretta di crescere che, è venuta al mondo tra gli applausi del vicinato, prima che arrivasse l’ambulanza.

La tradizione tra mamma e figlia

Una nascita così meravigliosa e complessa non poteva certo non avere una foto ricordo, dunque il papà di Violet, sicuro che la bimba e la mamma stessero bene, ha scattato loro una foto ricordo. “Ogni anno, lo stesso giorno, per celebrare quella nascita così particolare io e mia figlia ci facciamo un selfie nel luogo in cui è nata”.

Così la famiglia ha una lunga striscia di cornici che ritraggono Violet dai 3 anni ai 13 insieme alla sua mamma, intente a indicare il vialetto dietro di loro.

La mamma ha raccontato che la prima foto insieme in quel punto sono riuscite a farla quando la piccola aveva 2 anni ed è riuscita a non scappare via dall’inquadratura gattonando.

“Oggi Violet ha 13 anni, io mi auguro che la nostra tradizione duri per sempre, ma è così alta che ormai fatichiamo proprio a stare nella cornice” ha concluso la mamma a Today.com.