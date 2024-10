Una mamma adottata non ha oggetti d’infanzia da tramandare al suo bebè, la sua migliore amica le regala i suoi

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Ci sono alcuni regali che rimangono impressi per tutta la vita nel cuore di chi li riceve, anche se chi li ha donati, non ha speso nulla per farli. È il caso del preziosissimo regalo che Tayler Livengood ha fatto alla sua amica d’infanzia Felicia Fisher, quando questa ha organizzato il baby shower per celebrare la nascita imminente della sua prima bambina.

Livengood ha regalato all’amica peluche, giocattoli e copertine di quando lei era una bambina, insieme a una lunga lettera in cui le spiegava il perché del passaggio. La ragazza ha deciso così di condividere sul suo profilo TikTok il tenero presente dell’amica.

Il più bel regalo del baby shower

Felicia Fisher si apprestava a vivere la sua prima gravidanza con un grande peso sul cuore: essendo stata adottata dai suoi genitori, quando ormai aveva 4 anni, non aveva alcun body, nessuna copertina di lana fatta all’uncinetto, o piccolo peluche che utilizzava da neonata da poter dare al suo bebè.

Questo pensiero, come spiega in un’intervista a abcnews la tortmentava da quando aveva scoperto la gravidanza e Tayler Livengood, la sua migliore amica, se n’era accorta. “Mi ha chiamata in lacrime un giorno per dirmi che la mamma del suo compagno le aveva lasciato alcune tutine che lui aveva utilizzato nei suoi primi giorni di vita, e così lei si è accorta che non avrebbe avuto nulla da tramandare al suo bimbo”.

L’amica le ha fatto coraggio, dicendole che lei al suo bambino avrebbe avuto molto da tramandare come la sua storia e tutti i valori che l’avevano cresciuta, ma non ha mai dimenticato quella telefonata.

Così Livengood ha iniziato a rovistare tra i suoi ricordi d’infanzia e ha selezionato una serie di oggetti che avrebbe potuto regalare all’amica, in modo che anche lei avesse qualcosa da tramandare al bimbo.

“So che questi oggetti non rimpiazzeranno mai il vuoto che ti porti dentro ma alcuni sono miei, altri in famiglia li tramandiamo da generazioni. Ci diciamo sempre che siamo come sorelle. Tu sei la mia famiglia e se devo decidere a chi dare questi cimeli non posso che scegliere te”.

Questa una parte della lettera che durante il baby shower la futura mamma ha letto, scoppiando a piangere commossa. “Non me lo sarei mai aspettata, quando ho aperto il regalo non ho capito cosa stesse succedendo, leggendo la lettera non ho potuto fare a meno di scoppiare a piangere” ha detto Fisher a abcnews.

All’interno del pacco regalo, Livengood ha accuratamente impacchettato i suoi vecchi peluche con un’etichetta: “Non avremmo mai potuto lasciare il tuo bimbo senza dei morbidi amichetti”. Sempre risalenti alla sua infanzia nel pacco sono comparsi una serie di libricini in cartone: “Con questo mi sono appassionata ad Halloween e questi 3, invece, sono i libri preferiti della mia cuginetta”.

Ma Livengood non si è limitata a cercare tra i ricordi più recenti, voleva regalare all’amica anche dei cimeli familiari, portando così avanti una tradizione e cercando di farle superare la paura di non poter lasciare nulla di materiale al suo neonato: “Questa copertina di lino risale al 1969, quando la mia bisnonna la regalò a mia nonna e questa coperta è stata fatta a mano all’uncinetto per la nascita di mio zio Andy nel 1982”.

I regali hanno fatto breccia nel cuore della futura mamma che oggi li fa indossare alla sua bimba con molto orgoglio. “Non esiste regalo più bello che mi sia stato fatto, Tayler mi ha dimostrato di essere molto più che un’amica per me, direi una sorella” ha concluso a abcnews.