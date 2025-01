video suggerito

Madre spaventata dall’idea del distacco con la figlia si tranquillizza dopo aver visto la babycam: “Ora so che è in buone mani” La donna si preparava a tornare al lavoro dopo il periodo di maternità, ma la salute delicata della figlia le rendeva difficile affrontare l’idea di lasciarla alle cure altrui. Quando però attraverso il baby monitor ha visto il nonno prendere in braccio la piccola e iniziare a giocare con lei, la giovane mamma ha capito che tutto sarebbe andato per il verso giusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Dopo dieci mesi trascorsi a casa con la sua bambina appena nata, Alyssa Kennedy, un’infermiera americana di 24 anni alla sua prima esperienza di maternità, era profondamente preoccupata all’idea del primo distacco dalla figlia. I primi mesi di vita della piccola erano stati tutt’altro che semplici a causa di alcune complicazioni di salute, e Alyssa guardava con ansia al giorno in cui sarebbe dovuta tornare al lavoro. La donna temeva infatti che lontano dalle sue cure potesse accadere qualcosa di brutto alla sua bambina.

Per fortuna di Alyssa però, un'immagine catturata dalla babycam piazzata nella cameretta della bambina l'ha convinta a compiere quel passo decisivo, finalmente consapevole del fatto che la sua bambina sarebbe stata in buone (e amorevoli) mani.

"Quando sono tornata al lavoro ero così spaventata dal fatto che rimanesse senza di me – ha scritto la neo-mamma nel post di TikTok con cui ha condiviso la scena – Ma guardarla nel baby monitor e assistere a momenti come questi non ha prezzo"

Una rete familiare di supporto

Come raccontato nel corso di una breve intervista rilasciata al sito di Newsweek, Alyssa ha potuto contare sull’aiuto dei suoi genitori, Ron e Joanne Hobbins, che si sono offerti di prendersi cura della nipotina durante ore di lavoro. Eppure, il timore di lasciare la bambina per la prima volta era grande. Dopo aver trascorso sei mesi tra visite specialistiche e terapie fisiche per una complicazione occorsa durante la nascita, Alyssa non si sentiva pronta a separarsi dalla figlia.

La mattina del suo primo giorno di lavoro però, Alyssa stava distrattamente controllando la telecamera del baby monitor nella stanza della piccola, rimanendo profondamente sorpresa da una scena che l’ha profondamente emozionata: suo padre era entrato nella stanza, e la bambina, vedendo il nonno, si era illuminata di gioia, muovendo le braccia e le gambe in segno di eccitazione. A quel punto Ron l'aveva presa delicatamente in braccio rivolgendole un sorriso carico d’affetto.

Un momento speciale condiviso con il mondo

Alyssa ha deciso di condividere quel momento speciale su TikTok, dove il video ha rapidamente catturato l’attenzione di milioni di persone, totalizzando rapidamente oltre cinque milioni di visualizzazioni. Nei commenti, molti genitori hanno raccontato il ruolo unico che i nonni giocano nella vita dei loro figli e dei loro nipoti.

Sorpresa e toccata dall'ondata di affetto ed empatia innescata dal video, Alyssa ha voluto ringraziare una volta ancora i suoi fantastici genitori, sicura che saranno anche nonni meravigliosi:"Ho sempre saputo quanto mio padre fosse straordinario, ma a volte dimentico quanto io e mia figlia siamo fortunate".