video suggerito

“Mamma vienimi a trovare in ospedale”: la sorpresa della figlia incinta lascia la madre senza parole Una ventiduenne incinta aveva chiesto alla madre di raggiungerla in ospedale, ma la donna non sapeva di essere già diventata nonna. Il video della sua reazione all’annuncio della nascita della nipotina è stato visto da oltre due milioni di utenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando la figlia l'aveva chiamata per farla venire in ospedale, Alba Morales era già nonna, ma ancora non lo sapeva. La donna pensava di infatti di trovare figlia Brianna Sanchez, 21 anni, in pieno travaglio. In realtà, la sorpresa era ben più grande: Brianna aveva già dato alla luce suo figlio e l'emozione della signora Morales al momento della scoperta è diventata un video virale capace di commuovere milioni di persone.

Un momento inaspettato

Come spiegato dalla stessa Brianna al sito Newsweek, la madre era molto nervosa per la sua gravidanza, essendo l’ultima della famiglia a diventare mamma. Non solo: il fratello di Brianna era morto circa due anni prima, e la signora Morales si era mostrata particolarmente trepidante all’idea di conoscere il nipote, come se la nuova vita potesse in qualche modo lenire l'incurabile dolore di un figlio scomparso.

Per questo Brianna ha deciso di mantenere il segreto fino all'ultimo, pensando che sorprendere la madre con la nascita del piccolo fosse il modo perfetto per regalarle un momento speciale.

Un’emozione travolgente

Nel video condiviso su TikTok, la signora Moralea entra nella stanza d'ospedale per salutare sua figlia, ma appena si avvicina, si accorge di qualcosa di strano. La canzone Found di Zach Webb copre il dialogo, ma la reazione della madre è chiara: abbassa la mascherina e, con il volto colmo di stupore, ascolta Brianna dirle che il bambino era già nato la notte prima. A quel punto Morales, visibilmente emozionata, scoppia in lacrime di gioia e sollievo.

Brianna ha raccontato che sua madre è stata molto colpita dall'evento.

"Mamma dice sempre che il mio bambino è un dono del cielo da parte di mio fratello ed era molto orgogliosa che ce l'avessi fatta senza di lei" ha raccontato.

La viralità del video

Il video della sorpresa postato su TikTok ha rapidamente superato quota due milioni di visualizzazioni e numerosi commenti di utenti che hanno espresso congratulazioni per la nascita del piccolo. Molti, però, hanno confessato che non sarebbero mai riusciti a mantenere un segreto del genere, temendo una reazione negativa e scomposta da parte della madre "ingannata".

Brianna ha risposto nei commenti, spiegando che alcune madri non comprendono che l'attenzione non deve essere su di loro, ma sul nuovo arrivato.

Nel thread di risposte è stato risulto anche un piccolo mistero: alcuni utenti avevano infatti notato che il compagno di Brianna sembrava nascondere qualcosa con le mani in tasca e in molti si chiedevano il significato di un gesto simile. La ragazza ha chiarito che stava semplicemente cercando di coprire il braccialetto dell’ospedale per non rovinare la sorpresa.