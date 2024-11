video suggerito

Incinta dopo una diagnosi d'infertilità e un'adozione fallita: l'annuncio ad amici e parenti commuove tutti La mamma americana ha realizzato un collage, subito diventato virale, con tutte le reazioni di amici e familiari di fronte all'annuncio della sua gravidanza: "Condividere con loro questa notizia è stata una gioia indimenticabile".

Dopo anni di difficoltà e delusioni, Brittany Dawn Nelson, una donna di 33 anni del Texas, ha finalmente ricevuto la notizia che aspettava da tempo. Lasciatisi alle spalle alcuni aborti spontanei e una pratica di adozione naufragata nel mare impervio della burocrazia, Brittany e suo marito hanno infatti scoperto di essere in dolce attesa, una gioia ormai del tutto inaspettata e che i due hanno voluto condividere con i loro affetti più cari.

Così, tra biglietti creativi e test di gravidanza rivelatori, Brittany ha iniziato a organizzare tante piccole sorprese per annunciare la gravidanza ad amici e parenti, filmando ogni volta le loro reazioni commosse, le quali sono poi state raccolte in un video caricato sui social media.

Un percorso pieno di ostacoli

Attirata l'attenzione dei media in seguito al successo virale del filmato, Brittany ha raccontato a Newsweek il suo difficile viaggio verso la maternità. Negli ultimi tre anni, la coppia ha infatti affrontato una serie di sfide emotive, culminate in una diagnosi di infertilitàall'inizio del 2023, che indicava solo lo 0,005% di probabilità di concepire naturalmente. Praticamente una sentenza.

La situazione sembrava insormontabile, ma Brittany non ha mai perso la speranza nemmeno quando, dopo aver avviato un processo di adozione, le pratiche per prendersi cura di un bimbo proveniente da una famiglia bisognosa hanno dato un esito negativo. Quando però la donna ha scoperto di essere rimasta incinta, la sorpresa è stata tale da spingere la coppia a volerla condividere in modo creativo con coloro che avevano sempre mostrato il loro supporto durante gli anni più difficili.

Annunci pieni di emozione

Il 15 ottobre, Brittany ha condiviso su Instagram un video che documenta le reazioni di amici e familiari alla notizia della sua gravidanza. Ogni scena mostra momenti toccanti: ad alcuni viene mostrato il test di gravidanza positivo, mentre altri scoprono il lieto evento grazie ad annunci personalizzati.

Uno dei momenti più commoventi è stato quando Brittany ha rivelato la lieta notizia al padre, regalandogli una tutina con la scritta Future gate opener accompagnata da immagini di animali da fattoria. "Mio padre è la mia persona preferita e ha sempre creduto che presto sarei diventata mamma – ha spiegato Nelson – Condividere questa notizia con lui è stato un momento di chiusura del cerchio".

Un annuncio che scalda il cuore

Il video, pubblicato sull'account Instagram di Brittany, ha toccato profondamente gli utenti dei social. Con oltre 1,7 milioni di visualizzazioni e 73.000 like, il post ha generato migliaia di commenti pieni di sostegno e calore. Nel video, Brittany ha aggiunto una didascalia che riflette tutta la gioia di questo momento: "Nuovi ricordi preziosi, sbloccati. Siamo così benedetti dalle persone che hanno creduto insieme a noi".