Coppia si filma per mesi ad ogni test di gravidanza: prima la delusione, poi la gioia incontenibile Nel video postato sui social, la coppia ha ripreso con lo smartphone l’esito test di ogni test di gravidanza, raccontando passo dopo passo l’attesa, la frustrazione e le speranze di sei mesi di tentativi per concepire un bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Una giovane coppia americana ha documentato l'altalena di emozioni provate lungo il percorso per avere un figlio, mostrando in un video postato su TikToK tutte le reazioni a ciascun test di gravidanza.

I protagonisti della vicenda sono Matthew e Natalie Reyes, convolati a nozze lo scorso settembre dopo otto anni di felice convivenza. I due non hanno mai nascosto il loro desiderio di diventare genitori e nel 2024 hanno finalmente deciso che era giunto il momento di provarci sul serio.

Impazienti di annunciare a tutto il mondo l'arrivo del bebè, Matthew e Natalie decidono anche di scoprire l'esito del test di gravidanza in favore di telecamera, in modo da immortalare per sempre la gioia del momento in cui avrebbero scoperto di aver allargato la famiglia.

"Volevo catturare la reazione mia e di mio marito quando il test finalmente sarebbe risultato positivo. Così abbiamo deciso di registrare ogni singolo test di gravidanza" ha spiegato Natalie al sito americano Newsweek.

Sei mesi di attesa e delusioni

All'inizio la coppia comincia a fare un test di gravidanza al mese, ma di fronte ai ripetuti esiti negativi, le reaction si sono fatte sempre più frequenti, tanto che Natalie ha raccontato di essersi sottoposta a circa 20 test in poco più di sei mesi.

Come mostrato dal video pubblicato sui social, i primi tentativi suscitavano poco più di un'alzata di spalle. Sarà per la prossima volta, pensavano i due. Con il susseguirsi di tentativi però, i volti di Matthew e Natalie diventavano sempre più tristi e tesi, facendo trasparire chiaramente come i ripetuti fallimenti iniziassero a erodere le sicurezze e l'entusiasmo dei due neo-sposini.

Sebbene Natalie, molto probabilmente percepisse ancora più pressione per la situazione (secondo l'ISS le donne tendono ad incolparsi più degli uomini dei problemi di concepimento) il video dimostra il ruolo fondamentale di Matthew nel sostenerla e nel mantenere sempre un atteggiamento positivo.

"Mio marito è sempre stato una persona positiva e di supporto, e ha mantenuto l'ottimismo durante tutti i risultati negativi, il che è stato di grande aiuto" ha dichiarato Natalie.

Il lieto fine

Proprio quando l'atmosfera iniziava a farsi pesante e ogni nuova reaction aggiungeva un pizzico di delusione in più a una situazione già piuttosto tesa, sul test di gravidanza mostrato da Matthew compare finalmente la parola tanto attesa: "Incinta".

"In quel momento abbiamo potuto davvero festeggiare" ha confermato Natalie, che nel video si lascia andare ad un lungo e caloroso abbraccio con colui che sarà il padre del suo bimbo o della sua bimba.

"Spero che le persone prendano da questo video l'importanza di non perdere mai la speranza o arrendersi quando si cerca di avere un bambino" ha dichiarato, sottolineando l'importanza di rimanere sempre positivi anche di fronte al dolore e alla frustrazione.

Per conoscere il sesso del nascituro però occorrerà ancora un po' di tempo: Natalie oggi è incinta di appena sei settimane e la sua gravidanza è solo all'inizio. Sapere di poter contare sull'incondizionato sostegno del marito rimane però un ottimo punto di partenza per costruire il futuro di una nuova famiglia.