Una coppia rivela la gravidanza con un video ironico: “Siamo stanchi di sentirci dire che è troppo presto”

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @rachellamptonugc

Una coppia del Minnesota ha deciso di annunciare la propria gravidanza su TikTok in un video che piogge di commenti hanno definito “il miglior annuncio di sempre”.

Con un video ironico Rachel e Spencer Lampton hanno voluto rispondere a chi da anni non fa altro che dire loro che stanno correndo troppo.

“Una volta ho pianto, perché ho pensato che nessuno fosse contento per noi” ha detto Rachel Lampton intervistata da Today.com.

L’annuncio della gravidanza su TikTok

Il video che la giovane coppia formata da Rachel e Spencer ha condiviso su TikTok ha una didascalia molto sibillina “Qualsiasi cosa stiate facendo…Guardate il video fino alla fine”.

Il contenuto si apre con una serie di immagini, che ripercorrono la storia d’amore dei due: la proposta di matrimonio arrivata sotto Natale, il giorno delle loro nozze, i loro viaggi, il divertimento insieme.

Le immagini scorrono mentre la voce di Rachel inizia a dire “Siamo stati sposati per più di 4 anni, è stato tutto meraviglioso, ma oggi è davvero difficile”.

A questo punto i due ripercorrono a voce come è stata la loro vita di coppia fino a quel momento. Con una faccia funerea, che guarda dritta nell’obiettivo della telecamera, Rachel e Spencer raccontano solo cose belle.

L’uno dice di aver amato tantissimo l’altra, parlano entrambi di una felicità immensa provata nello stare insieme, nello scoprire di avere un sacco di passioni in comune, nel vivere esperienze insieme, hobby, appuntamenti.

I due sembrano decisi ad annunciare la fine della loro relazione, fino a quando iniziano a dire delle frasi ambigue:

“Per non parlare della nostra eccessiva indipendenza economica, guadagnavamo troppi soldi”.

“Casa nostra è meravigliosa, ma era troppo pulita”.

“Ci siamo guardati e abbiamo detto che quando è troppo, è troppo!”

A questo punto cambia la musica, e i due iniziano a ballare su un terrazzo, mostrando il pancione di Rachel, decine di ecografie, dei giochini per bebè e annunciando così la loro gravidanza.

“Ebbene sì abbiamo deciso di rovinare le nostre vite nel miglior modo che conoscevamo, questo dicembre”.

In un modo molto particolare Rachel e Spencer hanno voluto oltre ad annunciare la lieta novella, mettere a tacere le voci di chi, vista la loro giovane età, non fa altro che dire, che è davvero troppo presto.

Perché l’annuncio particolare sui social

Rachel e Spencer Lampton hanno 24 e 26 anni, hanno rivelato a Today.com di aver deciso di creare questo contenuto ironico proprio per rispondere a tutte le critiche ricevute fino a quel momento.

“Ci siamo sentiti dire di continuo che avremmo dovuto aspettare, goderci la vita bella per come era ora, e allora abbiamo deciso di ribaltare la situazione e di dire a tutti, che quella bella vita sarebbe diventata ancora più bella con un bimbo”, ha detto Spencer.

Rachel che si appresta ad entrare nel secondo trimestre di gravidanza ha spiegato a Today.com di non essere mai stata persuasa così tanto dai pareri esterni di star sbagliando con i propri progetti per il futuro.

“È stato davvero frustrante, sembrava che nessuno sarebbe stato felice per noi e io ho pianto molto”.

Per questo i due hanno deciso di mettere le mani avanti proponendo un contenuto in cui ammettevano di sapere perfettamente che niente sarebbe mai più stato come prima ma che non conoscevano modo migliore per stravolgere le proprie vite se non quello di avere un bambino.

“So che saremo degli ottimi genitori, a prescindere dai commenti degli altri” ha concluso Spencer.