video suggerito

Due amiche rivelano la gravidanza nello stesso momento: “Siamo in sincronia su tutto” Due amiche hanno organizzato la stessa sorpresa per annunciare la loro dolce attesa. Il video che ha ripreso la scena è subito diventato virale, suscitando la commozione degli utenti: “Sono davvero migliori amiche unite da destino” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere una sorpresa per annunciare la propria gravidanza, ma al momento della rivelazione, l'americana Laura Hamilton ha scoperto che la sua migliore amica Madison Walters non solo aspettava a sua volta un bebè, ma stava pianificando anche lo stesso simpatico stratagemma per comunicare il lieto evento.

"Ancora non riesco a superarlo" ha scritto la futura mamma nella didascalia del post Instagram che in pochi giorni ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni.

La doppia sorpresa

Il video diventato virale mostra Laura mentre è intenta a sfoderare un'elegante bottiglia di vino corredata da un'etichetta speciale che annuncia la dolce attesa. Quando l'amica si rende conto della notizia però, la reazione non è quella attesa.

Anziché congratularsi e abbracciare l'amica in procinto di diventare mamma infatti, Madison – anche se già visibilmente emozionata – si alza dalla sedia e va a prendere un'altra bottiglia che reca lo stesso identico messaggio: "Sono incinta!"

E a questo punto sì che sono lacrime, abbracci e carezze sulle rispettive pancie.

"Stai zitta, stai zitta" continua a ripetere una saltellante Laura, sottolineando la propria incredulità per una combinazione tanto inaspettata quanto emozionante. Laura e Madison sono da sempre molto unite e nel giro di pochi secondi hanno scoperto che i loro bimbi nasceranno a pochi giorni di distanza, rafforzando ulteriormente un legame che sembra forgiato dal destino.

"A dicembre i bambini dovrebbero nascere a pochi giorni di distanza" ha scritto Laura, che ora potrà condividere con l'amica il cammino verso la maternità.

Ma non finisce qui. Laura e Madison, che evidentemente amano gli annunci ad effetto, si sono organizzate per rivelare congiuntamente la loro dolce attesa ad una terza amica, Sophie, anch'essa incinta da poco tempo.

Dopo essersi messe in posa per una foto, le due donne hanno dunque estratto i propri test di gravidanza di fronte a Sophie che, sbalordita, ha iniziato a urlare di gioia, indecisa su chi abbracciare per prima.

Le reazioni social

Il video dell'incredibile coincidenza ha raccolto migliaia di messaggi entusiasti e commossi per una storia di amicizia che sembra uscita da un film.

"Sono davvero migliori amiche, in sincronia su tutto" è il commento più gettonato.

"È la cosa migliore che vi potesse capitare" scrive un'altra utente. "La mia vicina e io abbiamo avuto i nostri bambini a 5 giorni di distanza e questo ha salvato la mia salute mentale".

C'è poi chi ci scherza su: "Ora quelle bottiglie dovranno aspettare nove mesi prima di essere bevute".