video suggerito

Amiche per la pelle partoriscono lo stesso giorno, nello stesso ospedale: “Certe cose non puoi inventarle” Due amiche americane avevano scoperto insieme di essere rimaste incinta e insieme avevano trascorso i nove mesi di gravidanza. Al momento del parto poi, le due donne sono entrate in travaglio lo stesso giorno e hanno dato alla luce i loro piccoli nella stessa stanza d’ospedale a poche ore di distanza l’una dall’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due amiche inseparabili hanno vissuto uno degli eventi più importanti della vita praticamente in contemporanea, diventando mamme lo stesso giorno e nello stesso ospedale, il tutto dopo che qualche mese avevano rivelato le rispettive gravidanze in una sorpresa reciproca.

Il breve riepilogo di questa storia è stato immortalato e condiviso online da una delle due protagoniste, dimostrando come a volte la realtà possa superare di gran lunga la fantasia.

Una sorpresa inaspettata

Come raccontato dal sito americano di Fox News, tutto è iniziato a maggio 2024, quando Carolynn Shada ha annunciato alla sua migliore amica, Kali Gaynor, di essere incinta. Quello che non si aspettava era che Kali le avrebbe risposto con una notizia identica: anche lei aspettava un bambino.

Le due amiche, entrambe residenti in Florida, hanno subito iniziato a scherzare sull’idea che avrebbero potuto partorire insieme, dato che le loro date presunte di nascita erano state fissate a soli otto giorni di distanza l'una dall'altra.

Né Carolyn, né Kali avrebbero però mai immaginato che i loro figli sarebbero nati esattamente lo stesso giorno.

Il parto sincronizzato

Ad agosto, proprio come fantasticato durante i mesi di attesa , le due donne sono entrate in travaglio quasi contemporaneamente e hanno partorito i loro figli nello stesso ospedale.

Carolynn ha raccontato su Instagram che il bambino di Kali è nato poco dopo mezzanotte di martedì. A causa della mancanza di posti letto però, poche ore dopo il parto, Kali è stata spostata in un’area di triage. Quella stessa mattina, anche Carolynn si è recata in ospedale e, con grande sorpresa, è stata sistemata esattamente nella stanza dove Kali aveva appena dato alla luce il suo bambino.

Carolynn ha poi partorito suo figlio più tardi, nel pomeriggio, nemmeno a dirlo con il medesimo gruppo di ostetriche che aveva assistito la sua amica qualche ore prima.

"Non si può inventare una cosa del genere!" ha scritto Carolynn sui social, condividendo la gioia di un'esperienza tanto unica quanto inattesa. Ora la speranza delle due donne è che i loro figli possano crescere in salute e, perché no, godere di quella stessa amicizia che ha riempito la vita delle loro madri.