"Questo abito mi fa sembrare incinta": il curioso modo per svelare la gravidanza alle sue amiche di una ragazza Aimee Winfield ha utilizzato l'ultima prova dell'abito da damigella come stratagemma per raccontare alle sue due migliori amiche la gravidanza. La reazione delle ragazze e del cane di Windfield è stata molto commovente.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @Aimeelev

Un gruppo di amiche era già stato sconvolto positivamente dall'annuncio del matrimonio di una di loro, ma una nuova notizia, trasmessa ad ognuna in maniera del tutto originale, le ha riempite nuovamente di gioia. Aimee Winfield, dopo aver scoperto di essere incinta, infatti, ha deciso di trasmettere la notizia alle amiche in maniera del tutto fantasiosa, invitandole a casa sua per la prova dell'abito da damigella.

L'annuncio della gravidanza alle amiche

Aimee Winfield ha condiviso attraverso il suo profilo di TikTok uno dei momenti più importanti della sua vita, quello in cui ha rivelato alle amiche di sempre la sua gravidanza. Sfruttando il lieto evento alle porte di una delle due, le ha chiamate, una alla volta a casa sua, per chiedere loro se avessero voglia di aiutarla a indossare l'abito da lei scelto per il suo ruolo di damigella al matrimonio dell'amica. Indossandolo ha iniziato a spiegare a ciascuna delle amiche che l'abito non la convinceva: "Mi sembra stretto qui, da questo lato è senza forma, ma poi guardalo da qui, mi fa sembrare gonfia. Non pensi che io sembri incinta con questo abito?". A sedare le paranoie sull'aspetto fisico della ragazza interviene subito la prima delle due amiche invitate a casa, dicendole che assolutamente non sembrava incinta, anzi quell'abito le dona. "Ah sì? Perché in realtà lo sono!" ha continuato Winfield, impassibile.

L'amica corre da lei e l'abbraccia, iniziando a gridare che non poteva crederci, le due si stringono e scoppiano a piangere, felici per il lieto annuncio. A poche ore di distanza, Aimee prova nella stessa location, il suo salotto, l'abito celeste, davanti ad un'altra delle sue due amiche, questa volta ha i capelli raccolti e il siparietto si ripete. "No, non riesco neanche a guardarmi allo specchio, sembro incinta dai" anche in questo caso l'amica le dice di non scherzare nemmeno, dal momento che la sua silouette è perfetta. Di nuovo Winfield rivela all'amica il suo stato interessante e la ragazza si mostra evidentemente sotto shock. Le due piangono e si stringono in un abbraccio per celebrare la nuova vita e il nuovo step del loro rapporto.

I commenti dei followers concentrati su un dettaglio

I followers della ragazza, però, non sono sembrati particolarmente interessati all'annuncio e all'abito, quanto più alla reazione del cane che in entrambi i casi ha iniziato a saltellare tra le ragazze e sulle ginocchia della sua padrona, dal momento che non si spiegava il suo pianto.

Hanno però tutti apprezzato questa modalità di annunciare in maniera originale la sua gravidanza, riempiendo Aimee Winfield di complimenti. La ragazza ha spiegato nella descrizione del suo video, che le sue amiche meritavano un annuncio speciale e che ha dovuto aspettare qualche giorno dunque, tenendo loro il segreto, per sfruttare la prima prova dell'abito per la cerimonia di una di loro. "Sono stati solo 4 giorni, ma mi sono sembrati infiniti, noi ci diciamo tutto e dunque non condividere con loro nell'immediato uno dei momenti più belli della mia vita è stato difficile, ma sono contenta di aver reso questo annuncio indimenticabile per tutte noi". La ragazza ha concluso dicendo che dunque, al matrimonio della sua amica non sarà sola, ma con un pargolo nella pancia che non vede l'ora di celebrare il lieto evento.