video suggerito

Entra in casa dell’amica in travaglio per riordinarla prima del suo ritorno: la videocamera riprende la dolce sorpresa L’amica era dovuta correre in ospedale nel cuore della notte lasciando la casa in disordine. La donna ha quindi deciso di recarsi a casa della futura mamma per sistemare le stanze e cambiare le lenzuola dei letti: “So cosa si prova ad affrontare la genitorialità senza aiuti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Kathleen Cole è corsa in ospedale per dare alla luce il suo primo figlio, non poteva immaginare che al ritorno avrebbe trovato la sua casa completamente in ordine e rassettata da cima a fondo. La sorpresa migliore, però, non è stata l'aspetto immacolato dell'abitazione, ma ciò che la videocamera di sorveglianza ha registrato mentre lei era via a dare alla luce il suo bebè.

Nel filmato, Kathleen ha infatti riconosciuto l'amica, Tiffany Remington, intenta a scherzare ed esibirsi in un buffo balletto in favore di camera prima di entrare in casa per sistemare il caos lasciato dalla futura mamma e dal marito a causa della frettolosa corsa in ospedale. La stessa Tiffany ha poi scelto di condividere sui social la clip giratale dall'amica per ispirare gli altri a non tirarsi mai indietro quando si tratta di aiutare qualcuno.

La storia dietro il gesto

Dopo il boom di like e condivisioni ottenuti dal video postato su TikTok, Tiffany è stata contattata dai giornalisti di Newsweek per raccontare la genesi di un'azione tanto semplice quanto straordinaria. La donna ha così raccontato di aver vissuto sulla propria pelle le difficoltà di una maternità vissuta senza rete di supporto, pertanto non voleva che la sua amica dovesse vivere gli stessi problemi.

Dopo essersi trasferiti a Portland pochi mesi prima della nascita della loro figlia, Tiffany e il marito si erano infatti ritrovati soli, senza amici o familiari vicini, e anche i pochi conoscenti con cui avevano iniziato a stringere qualche rapporto non avevano esperienza con i bambini. Per di più, poco dopo la nascita della piccola era arrivato il lockdown a complicare ulteriormente la situazione.

Un’amicizia che resiste nel tempo

Questa esperienza ha dunque spinto Tiffany a fare tutto il possibile per essere un punto di riferimento per la sua migliore amica Kathleen, conosciuta in vacanza all’età di sei anni e con la quale aveva ripreso il rapporto dopo il trasferimento in città. Così, quando Kathleen ha mandato un messaggio alle 4 del mattino per dire che stava andando in ospedale a partorire, Tiffany non ha esitato a intervenire.

All'inizio il compito di Tiffany doveva solo essere quello di accudire il cane di Kathleen, Waffles, ma dopo aver notato che la casa era stata lasciata in disordine nella fretta di andare in ospedale, sia Tiffany che il marito hanno deciso di passare la giornata a riordinare tutte le stanze, pulendo i bagni, facendo il bucato, cambiando le lenzuola dei letti e sistemando la cucina.

Mentre era impegnata nei lavori, Tiffany ha poi notato che la casa era dotata di una videocamera di sorveglianza, così ha deciso di lasciare un piccolo ricordo all'amica facendo un piccolo balletto davanti alla porta d'ingresso per divertire e sostenere la neo-mamma.