video suggerito

Il video virale dimostra la differenza tra l’essere genitori e l’essere nonni: “Queste cose non le ho mai fatte per i figli” Una donna ha filmato la propria madre mentre era intenta a separare la pasta in base al colore per soddisfare un piccolo capriccio dei nipotini. Il video, postato sui social, ha spinto altri genitori a condividere le proprie esperienze: “Mia madre lascia mia figlia mangiare il gelato prima di cena, io avrei ricevuto una ramanzina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche i genitori più intransigenti possono trasformarsi in nonni in totale balìa dei nipoti. Lo sa bene Emily, una giovane donna del New England che quando ha visto la propria madre dedicarsi con passione a una folle richiesta dei nipoti, ha deciso di riprendere la scena e postarla sul suo profilo TikTok

La scoperta di un ruolo diverso

Il rapporto tra nonni e nipoti è unico. Mentre i genitori devono gestire le regole e la disciplina, i nonni rappresentano spesso un porto sicuro, un luogo di amore incondizionato e pazienza. La loro funzione non è quella di replicare il ruolo genitoriale, ma di offrire supporto e affetto in modi che spesso si differenziano dal passato.

Proprio questo ha scoperto Emily quando ha visto sua madre comportarsi in un modo che per lei era del tutto inedito. Nel video, la madre di Emily viene ripresa in cucina, intenta a separare le diverse varietà di pasta colorata in ciotole distinte, per soddisfare una richiesta precisa dei suoi nipoti che non volevano mangiare un piatto di pasta "mischiata". Emily, incredula, ha sottolineato nel suo post che sua madre non avrebbe mai fatto una cosa del genere per lei quando era bambina. La stessa madre ha ammesso candidamente: "Sto facendo qualcosa che non avrei mai fatto per i miei figli".

Intervistata dal sito di Newsweek, Emily ha spiegato come è nato il video. La donna si trovava in salotto quando la madre le aveva chiesto se doveva togliere i pezzi bianchi. "Le ho detto di sì e, mentre la sentivo separare la pasta, ho trovato la scena divertente e ho deciso di filmarla" ha spiegato.

Un nuovo approccio

Benché Emily non ricorda che sua madre abbia mai fatto qualcosa di simile per lei, il nuovo atteggiamento della madre non la infastidisce affatto. Anzi, per Emily è una vera gioia vedere il modo in cui la nonna si prende cura dei suoi bambini. La decisione di condividere il video sui social è nata solo dal desiderio di far sorridere gli altri e di suscitare empatia. "

Pensavo che fosse divertente e che molte persone potessero riconoscersi nella scena"” ha detto Emily. E a quanto pare ha colto nel segno, visto che il video ha raccolto 1,5 milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti.

Un fenomeno comune

Molti utenti di TikTok hanno condiviso esperienze simili nei commenti ("Mia madre lascia mangiare il gelato prima di cena, io venivo sgridata"; "Oggi miei genitori hanno soldi per McDonald’s e shopping. Con me era impensabile") e la stessa Emily ha ammesso di essersi emozionata dalla risposta calorosa al video, che ha confermato quanto sia importante il ruolo dei nonni nella vita dei bambini "Alcuni commenti dicevano cose come ‘Sì, questo è il lavoro di una nonna', e sono pienamente d’accordo".