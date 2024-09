“Non compro regali di compleanno ai miei nipoti, non ne hanno bisogno” il video di una nonna diventa virale

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

“Mi spiace ma io non compro regali di compleanno ai miei nipoti” è questa l’affermazione di Tammie Kelton, nonna giovanissima dell’Ohio.

La donna ha raccontato in un video TikTok cosa preferisce fare per i suoi nipoti, invece che riempirli di giocattoli che utilizzano per pochi minuti, fino a dimenticarsene.

Il video virale su TikTok

La nonna appena cinquantenne dell’Ohio ha spiegato perché i suoi nipoti non si troveranno mai a spacchettare un suo regalo di compleanno o di Natale.

“Quei bambini ricevono circa 50 balocchi il giorno di Natale e un gran numero di doni per il loro compleanno, sicuramente non sentono la mancanza dei miei” ha detto nel video virale su TikTok la signora Kelton.

La nonna ha anche spiegato senza mezzi termini, che benché le piaccia e la emozioni guardare la meraviglia con cui i suoi nipoti aprono i regali, non vuole aggiungere a quella moltitudine altri giocattoli, che rimangano inutilizzati all’interno della cesta dei giochi.

“Ricordo quando i miei figli erano piccoli, quanti vestiti per le bambole o mattoncini da costruzione, costati un patrimonio, venissero semplicemente lanciati per casa e dimenticati” ha detto.

Ma la nonna Kelton è tutt’altro che egoista, perché in realtà fa enormi regali ai suoi nipoti, semplicemente non materiali: “I miei regali saranno utili ai miei nipoti una volta che saranno adulti”.

Ad ogni compleanno, comunione, cresima, Natale o Pasqua che i suoi nipotini festeggiano, lei deposita la somma di denaro che avrebbe investito in giocattoli o regali su ciascuno dei conti dedicati ai suoi nipoti. “Questi soldi saranno utilissimi quando andranno al college, compreranno la loro prima casa o studieranno”.

La lungimiranza di Tammie Kelton deriva dalle sue esperienze di vita pregresse, come spiega intervistata a Today.com, “Ho dovuto abbandonare gli studi quando sono rimasta incinta, ero senza un soldo, crescendo ho ripreso a studiare, ma all’inizio è stato davvero dura”.

Per evitare che i suoi nipoti, una volta cresciuti, si trovino ad annaspare per poter studiare o crearsi una famiglia, la donna ha creato questi conti una volta che i piccoli di 9, 6, 3 anni e 8 mesi sono nati, caricandoli di 900 euro alla nascita e aggiungendo a ciascun conto 10 euro ogni settimana. In più, ad ogni compleanno o festività aggiunge a ciascun conto circa 400 euro.

I commenti al gesto della nonna

Nonostante la generosità i commenti negativi non sono mancati sotto al suo video: “A 7 anni un bambino impara solo che la nonna non gli voleva bene abbastanza, dal momento che era l’unica a non fargli un regalo” ha detto un utente.

Un altro l’ha accusata di narcisismo: “Immagino che tu a Natale i loro regali li accetti però”.

Non sono mancati anche i commenti positivi di chi le ha detto che la sua è un’ottima idea, viste le difficoltà economiche cui i genitori di oggi vanno incontro. Ma si sa che i commenti carichi d’odio fanno sempre più rumore, quindi la nonna ha deciso di metterli a tacere con un altro video.

“Mi accusate di non trascorrere abbastanza tempo con i miei nipoti ma non è così, li vedo tutti i giorni, ci sono per loro quando hanno bisogno e il fatto che io stia investendo soldi nel loro futuro piuttosto che in dispendiosi e futili regali, non significa certo che io non voglia loro bene”.

La nonna ha concluso il video dicendo che per far studiare i suoi figli si è indebitata, e che loro hanno dovuto svolgere anche dei lavoretti per mantenersi: “Cerco di dare ai miei nipoti quello che avrei dovuto dare ai miei figli” ha spiegato commossa.