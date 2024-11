video suggerito

“A Natale ai miei figli regalo carta igienica e sapone per i piatti”: l’idea di una mamma contro il carovita Una mamma americana per i suoi figli prepara ogni anno un regalo insolito, non vestiti alla moda o orologi costosi ma preferisce oggetti per la casa, come carta assorbente, detersivi e carta igienica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

credits: profilo TikTok di Donna Bitner

Manca poco più di un mese a Natale e Donna Bitner, una mamma americana di due figli di 28 e 25 anni, ha pubblicato su TikTok un video in cui illustra quali saranno i regali scelti per loro quest'anno. Nessun orologio dispendioso o capo d'abbigliamento all'ultima moda, la donna preferisce optare per regali brutti esteticamente ma utilissimi all'intera famiglia.

L'insolito regalo di una mamma

Donna Bitner ha pubblicato su TikTok un video in cui indossa un maglione di Natale e invita chiunque stia guardando il video ad osservarla, e a seguirla in lavanderia mentre riempie una cesta del bucato di tutti i regali che farà a Natale ai suoi due figli di 28 e 25 anni.

"So che sembra un'usanza strana ma la metto in pratica da quando i miei figli sono andati a vivere da soli, il regalo è davvero pratico e piace a tutti i miei figli" ha spiegato la donna. Nel cesto, che fa parte del regalo per i ragazzi, uno alla volta la donna inserisce oggetti per la casa, come carta igienica, carta assorbente, disk per la lavastoviglie, spugnette, piatti di carta, tovaglioli, fazzoletti, detersivi, set di asciugamani e saponi per le mani.

La donna ha spiegato che si tratta di un regalo bonus, che i figli aprono in famiglia dopo aver già scartato quelli degli altri parenti, ma che visto l'alto costo della vita per un giovane che vive lontano dalla sua mamma e dal suo papà, è sempre molto apprezzato.

L'idea però non è sua, ma della sua mamma venuta a mancare nel 2006, racconta lei a Today.com, che era solita regalarle utensili e darle una mano con le spese economichje quando è rimasta single con due figli da crescere. "Si tratta di un regalo che rallegra me che lo faccio e non devo scervellarmi alla ricerca di un oggetto che piaccia ai miei figli ogni anno, sia a loro che trovano solo oggetti utili all'interno della confezione" ha raccontato la donna.

I commenti all'insolito regalo

Sotto al video sono piovuti commenti di utenti che apprezzano l'impegno dei loro genitori nell'aiutarli a fronteggiare le spese quotidiane: "I miei genitori mi hanno comprato 4 ruote nuove per l'auto, ed è il miglior regalo di Natale che potessero farmi", "Mio fratello per Natale mi ha regalato una spesa intera, il mio frigorifero era vuoto, non so neanche dire quanto io sia felice" e chi semplicemente apprezza il gesto della mamma: "Con la situazione economica disastrosa per i giovani di oggi non c'è regalo più bello che tu possa fare loro".

Donna Bitner ha raccontato a Today.com anche la reazione dei suoi figli, la prima volta che sotto l'albero hanno trovato un cesto della biancheria ricolmo di oggetti per l'igiene personale e la cura della casa, i ragazzi si sono guardati straniti, senza capire cosa avrebbero dovuto fare con quegli oggetti. La loro mamma specifica che è bastato poco a loro per capire che non poteva esserci migliore regalo di Natale che un aiuto pratico per fronteggiare le spese quotidiane. "Chissà come saranno felici quest'anno quando scopriranno che li attendono anche cibi in scatola a lunga conservazione" ha concluso a Today.com.