video suggerito

“Perché tu non hai ricevuto regali per Natale?”: la conversazione tra genitori sul carico mentale delle feste Una mamma ha condiviso la conversazione con il marito riguardo il carico mentale delle feste, che sembrano impegnare le donne più degli uomini per rendere il Natale magico ai bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aubree Jones è una mamma che con un simpatico video su TikTok, divenuto in breve virale, ha voluto raccontare lo squilibrio del carico mentale che le festività portano nelle mamme, invece che nei papà.

Il video virale su TikTok

É la mattina di Natale e Josh, il marito di Aubree Jones inizia a filmare i figli intenti ad avvicinarsi ciascuno alla sua montagna di regali e alla propria calza ricolma di dolciumi. Tra i pacchetti confezionati con fiocchi scintillanti e carte regalo colorate i bambini sorridono e ringraziano, il papà filma anche i suoi regali fino a girare la videocamera verso il divano dove si trova una calza di Natale completamente vuota, si gira verso la moglie per chiederle se la confezione è in più e la donna gli risponde: “Non è in più, è la mia”. L’uomo a quel punto le chiede come mai sia vuota e la donna risponde divertita che non lo sa, forse Babbo Natale non é venuto a trovarla.

Sotto al video la donna spiega che quella calza era vuota per lei da più di 10 anni, ma che solo in quel momento suo marito se ne era accorto.

Il video è diventato virale ed è sembrato essere un monito agli uomini di tutto il mondo, che come Josh si dimenticano che a Natale è importante collaborare e tra genitori e ricordarsi gli uni delle esigenze degli altri. Tuttavia, alle pagine di Today.com la mamma ha affermato che lei non era per nulla triste e che il significato del video è stato amplificato dagli utenti di TikTok: “Mio marito il Natale successivo si è fatto subito perdonare, riempiendo la mia calza con caramelle, cioccolatini e dolcetti” ha affermato la donna.

Il carico mentale del Natale

“Spesso il compito di organizzare feste, compleanni e di mantenere viva la magia del Natale ricade sulle donne” ha spiegato la psicologa Carly Dober alle pagine del The New Zeland Herald. Secondo l’esperta il motivo starebbe nel fatto che alle donne è attribuita maggiore empatia, capacità di ascolto e conforto dei figli, sentimenti necessari per occuparsi della pianificazione delle loro attività e del Natale. Secondo l’esperta, infatti, uno studio del 2023 aveva rivelato che nel 78% delle famiglie erano le donne ha ricoprire questo ruolo.

La mamma che ha postato il video, Aubree Jones, ha sottolineato che il marito è sempre stato un ottimo padre e un uomo molto attento ma che pubblicare quel video e osservare lo scatenarsi delle reazioni sottostanti gli ha permesso di comprendere che alcune volte abbassava la guardia, dimenticandosi che essere genitori è un importante gioco di squadra.

La calza della donna gli anni precedenti era stata riempita da lei, ma ha deciso poi, lasciandola vuota, di tentare di lanciare un messaggio al marito. Ha concluso l’intervista, poi, a Today.com sottolineando che non si è mai sentita obbligata a rendere per i suoi figli il Natale organizzato e magico, ma che un po’ di aiuto in più non le spiacerebbe: “Ciò che faccio per i miei figli è sempre mosso dalla volontà di vederli gioire e non mi pesa, ma il fatto che mi piaccia non significa che non aggiunga un importante carico alle mie attività”.