"Non farò più biglietti di auguri di Natale per la famiglia": lo sfogo di una mamma Una mamma si è sfogata raccontando che non farà più biglietti di auguri per i parenti, che trova inutili e l'ennesimo impegno che una mamma si addossa durante le festività natalizie.

A cura di Sophia Crotti

Credits: TikTok

Il carico mentale delle feste di Natale, fatte di regali per i parenti, tentativi di mantenere la magia del Natale viva per i bambini, calendari dell'avvento da riempire quotidianamente e pacchetti da incartare, ricade quasi sempre sulle mamme, per tanto Abby Eckel ha pubblicato un video di protesta, in cui spiega il motivo per cui ha deciso che per questo Natale non si occuperà più di scrivere ed inviare bigliettini di auguri ai parenti.

Il video di protesta della mamma

Abby Eckel è mamma di due figli e ha dovuto per molto tempo occuparsi di tutto ciò che concerne la preparazione del Natale per tutta la famiglia, fino a che suo marito, accortosi che non spedivano più biglietti di auguri ai parenti non le ha chiesto: "Ma perché non facciamo più i biglietti di auguri da inviare al resto della famiglia? È un tuo compito!". La donna spiega nel video su TikTok di aver spedito quelle cartoline colorate solo una volta, quando il suo figlio maggiore aveva da poco compiuto un anno. Da quel momento in poi però si è accorta che la preparazione di quei biglietti incideva fortemente sul suo carico mentale e non erano per lei tanto importanti. "Ho risposto a mio marito che li avrei fatti se lui si fosse premurato di contattare un fotografo, scegliere con lui una data che andasse bene a tutti i membri della famiglia, rovistare nell'armadio di ogni bambino per trovare l'outfit adatto alle fotografie, scegliendo anche in quale angolo della casa scattare". La donna ha continuato la sua lista spiegando al marito che una volta scattate le foto bisognava scegliere anche un sito dal quale creare i biglietti di auguri personalizzati, un messaggio per ogni parente o amico, recuperare gli indirizzi email di chi non avrebbe potuto ricevere il biglietto di persona o buste e francobolli per chi lo avrebbe ricevuto via posta. Il marito, compreso l'incredibile carico di lavoro che si trovava dietro a quei biglietti, che non sono solo biglietti, ma un vero e proprio impegno, non ha più battuto ciglio, accettando la decisione di evitarli, presa dalla moglie.

"Ho pensato dopo l'anno in cui abbiamo realizzato questi biglietti, che fossero davvero inutili, perché mai dovrei spedire degli auguri a qualcuno che non vedo mai? Se non ti vedo non voglio neanche farti gli auguri probabilmente". Così la donna è riuscita a liberarsi di uno dei tanti elementi che spesso fanno sentire sulle madri il carico genitoriale delle responsabilità che anche il Natale porta con sé.

I commenti delle altre mamme

Sotto il video della mamma tante donne hanno concordato con lei nel dire che hanno deciso di smettere di fare i biglietti di auguri, quando si sono accorte che l'impegno era solo loro. "Mio marito si è proposto di farli, è stato l'unico anno in cui non ne abbiamo spediti" ha raccontato una donna; un'altra ha affermato che a lei i biglietti di auguri dai parenti non sono mai sembrati una buona idea, dal momento che quando li riceve li butta nel cestino.

"Quando è nato il mio secondo figlio sentivo una certa pressione, perché sapevo che i parenti lontani avrebbero tanto voluto vedere il bimbo immortalato da un bigliettino di auguri di Natale ma non ce l'ho fatta, richiede troppo impegno" ha spiegato lei a Today.com.

Al giornale la donna ha anche precisato che la divisione dei ruoli che si è instaurata tra lei e suo marito quando si tratta di organizzare qualcosa non le è mai andata giù, per tanto dopo la loro ironica conversazione sui biglietti di auguri si sono trovati a dialogare molto di più e sono stati in grado di dividersi i carichi di cura in famiglia.