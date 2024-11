video suggerito

Mamma riempie la casa di regali, tante critiche sui social: "Il Natale non è consumismo" La donna ha replicato colpo su colpo alle critiche di chi le dice di voler comprare l'amore dei figli e la accusa di poca sensibilità nei confronti dei tanti genitori in ristrettezze economiche: "Ognuno festeggia come vuole. Perché non scrivete queste cose ai VIP che ostentano sui social?"

Una mamma americana ha ingaggiato una serrata battaglia contro gli hater dopo aver mostrato l'incredibile quantità di regali che la donna ha accumulato nel suo salotto in vista del periodo natalizio. Nel video dello "scandalo", la trentaquattrenne Amanda – nome d'arte social "Panda" – si è infatti ripresa mentre riempiva la casa di pacchi, pacchetti e scatoloni fino quasi a nascondere il pavimento.

L'intento della donna era offrire ai figli un momento indimenticabile e celebrare la magia del Natale, tuttavia molti utenti hanno visto in quella montagna di regali un'ostentazione poco consona allo spirito delle Feste, soprattutto in un periodo storico in cui molte famiglie si trovano in ristrettezze economiche. Amanda ha però rispedito al mittente ogni critica iniziando a rispondere a colpi di video ironici ai commenti più pungenti.

Il messaggio di Amanda

Nelle sue molteplici repliche Amanda ha dichiarato di voler normalizzare la libertà dei genitori di spendere i propri soldi come preferiscono per i figli, senza essere giudicati. "Non c'è un modo giusto o sbagliato di celebrare," ha affermato, difendendo il suo approccio.

Per lei e il compagno, il Natale è infatti un’occasione per regalare gioia ai suoi ragazzi (il più grande ha vent'anni, mentre i più piccoli sono un bimbo e la loro sorellina di tre anni) e il colossale mucchio di doni contribuisce sicuramente a riempire di magia l'atmosfera.

In più, ha puntualizzato Amanda, la grande quantità di regali non serve solo ad accumulare roba inutile che finirà irrimediabilmente a prendere polvere sopra qualche scaffale: con l'arrivo dei nuovi giochi, infatti, ai figli di Amanda viene chiesto di dare via i giocattoli che non usano più in modo da poterli donare in beneficenza alle famiglie meno fortunate. Insomma, secondo l'agguerrita mamma, la montagna di regali non solo non vizierebbe eccessivamente i figli, ma anzi offrirebbe loro l'opportunità d'imparare una preziosa lezione sulla condivisione e l'altruismo.

Critiche feroci sui social

Non tutti, però, hanno condiviso questa visione. Molti utenti hanno attaccato aspramente Amanda, "colpevole" di aver perso di vista il vero significato del Natale e perfino di essere un cattivo esempio per i figli. "Il Natale non è consumismo" è uno dei commenti più gettonati, così come le accuse di "voler comprare l'affetto dei figli" attraverso simili esagerazioni.

Molte critiche sono poi state mosse nei confronti della poca sensibilità dimostrata per aver sbattuto in faccia a migliaia di persone tanta opulenza, soprattutto in un momento in cui molti genitori in difficoltà si trovano a vivere con ansia e frustrazione l'impossibilità di regalare ai propri figli ciò che hanno chiesto nella letterina a Babbo Natale.

Risposte rispedite al mittente

A simili attacchi, Amanda ha iniziato a replicare con video ironici e fotomontaggi, ironizzando sui commenti più velenosi e, a suo parare, totalmente fuori luogo. A qualche considerazione particolarmente velenosa, però, Amanda ha voluto rispondere direttamente, difendendo a spada tratta il proprio diritto a festeggiare il Natale come meglio crede.

E a chi le dice di pensare alle mamme e ai papà in difficoltà che potrebbero sentirsi feriti da simili ostentazioni, la donna ha ribattuto con decisione: "Perché non andate a scrivere le stesse cose sotto i video di Kim Kardashian o delle altre celebrità?"

Sostenitori e nostalgici

Amanda, però, non è sola. Come sottolineato dal quotidiano britannico The Sun, non pochi utenti hanno elogiato la sua generosità, definendola un esempio per le famiglie che vogliono festeggiare in grande. Qualcuno ha anche visto nel cumulo di pacchi colorati un modo per tornare bambino, anche solo per qualche istante.

E siccome, alla fine, a Natale sono tutti più buoni, l'esuberante mamma ha voluto chiudere la polemica rivolgendosi direttamente alle famiglie che stanno affrontando difficoltà economiche, esprimendo empatia per chi non può permettersi grandi regali. "Quest'anno è stato difficile per tutti, ma voglio incoraggiare chi sta lottando", ha detto, invitando i suoi follower a trovare la propria felicità nel dare e nel ricevere, anche con poco.