"I regali di Natale? Me li permetto rivendendo abiti usati": mamma rivela il suo trucco di risparmio Una madre di tre figli ha spiegato come l'utilizzo di piattaforme di rivendita dell'usato durante l'anno le abbia permesso di mettere da parte un tesoretto da utilizzare per i regali di Natale. I commenti si dividono: idea geniale o sintomo di una corsa all'acquisto sfrenato?

Fare compere per i regali di Natale può essere molto dispendioso, soprattutto per le famiglie numerose, ma una mamma inglese ha trovato un modo per mettere da parte un piccolo "tesoretto" durante l'anno, così da avere qualche soldo in più per le Feste e i compleanni dei figli.

Ash Greenwood ha infatti recentemente raccontato su TikTok come l'utilizzo di piattaforme online per la compravendita di abiti e oggetti usati le abbia permesso di ridurre notevolmente l'impatto economico dei regali per i suoi bambini (un maschio di sei anni e due femmine di nove e tre anni), finanziando i nuovi acquisti con il ricavato di giocattoli e libri che ormai erano rimasti a prendere polvere su qualche scaffale

Natale a costo zero grazie al riutilizzo

Nei suoi video, Ash ha spiegato di aver accumulato il saldo generato dalle vendite su siti e piattaforme digitali per tutto l'anno, riuscendo a ricavare circa 400 sterline (più o meno 480 euro) semplicemente dismettendo tutto ciò che la sua famiglia non utilizzava più, dagli abiti ormai fuori taglia ai vecchi giochi per i quali i figli avevano perso ogni interesse.

La donna ha definito il trucco un vero e proprio "salvavita" che le ha permesso di coprire le spese senza gravare sul budget familiare. Ash, che al momento non ha un impiego fisso, ha infatti spiegato di essere sempre in cerca di nuovi modi per aiutare il marito a far quadrare i conti, impegnandosi nella caccia al prezzo migliore e frequentando con una certa frequenza i mercatini dell'usato, vere miniere d'oro sia per la rivendita che per l'acquisto di prodotti di buona qualità a costi accessibili.

"Natale è un'occasione per buoni affari"

Oltre a monitorare con una certa costanza siti e gruppi social dedicati all'usato, Ash ha anche suggerito di approfittare dell'arrivo delle Feste per incamerare qualche entrata extra da riutilizzare poi per le compere natalizie. Secondo la cacciatrice di affari, il periodo natalizio sarebbe infatti il momento perfetto per vendere articoli come giocattoli, libri e addobbi che non servono più. "Ora è un ottimo momento per vendere, perché tutti sono alla ricerca di regali economici", ha spiegato sui social.

Iniziativa da imitare o deriva consumistica?

Il metodo di Ash ha ispirato molti altri genitori, che nei commenti hanno definito il suo approccio "geniale". Alcuni hanno dichiarato di voler adottare la stessa strategia per far fronte alle spese natalizie, specialmente in un periodo di difficoltà economiche. Un utente ha scritto: "Anch’io lo farò quest’anno, visto che il denaro scarseggia".

Altri hanno invece criticato il fatto che il periodo natalizio debba essere per forza un momento di corsa all'acquisto, una frenesia consumistica che spinge le persone a disfarsi di possibili ricordi (il primo peluche del figlio, il libro di favole che si leggeva prima della nanna ecc…) pur di fare cassa e poter comprare nuove cose che, nel giro di qualche mese, seguiranno lo stesso destino.