Il calendario dell'Avvento "al contrario": l'idea della mamma per raccogliere giochi da donare a chi ne ha bisogno Una mamma di Melburne ha allestito una scatola dove ogni giorno i suoi figli aggiungono un giocattolo o un libro che non usano più: una volta terminato il conto alla rovescia per Natale (o quando la scatola sarà piena), tutto il contenuto verrà poi dato in beneficenza.

Trasformare il tradizionale calendario dell’Avvento in un’occasione per riutilizzare libri e giocattoli inutilizzati e regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno: è stata questa l’idea di Sasha Shanks, una madre di Melbourne, che grazie a un video condiviso su Instagram ha fatto conoscere a migliaia di persone il suo calendario dell'Avvento "al contrario", che invece di offrire tante piccole sorprese durante le settimane di avvicinamento al Natale, accumula ogni giorno giochi e libri per bambini che poi verranno donati in beneficenza.

Lo spirito dell'idea: donare anziché ricevere

Nel video, Sasha mostra come ogni giorno i suoi figli scelgano un giocattolo o un libro che non usano più e lo depongano in una scatola destinata alla donazione. "Ci sono tante persone in difficoltà in questo periodo dell’anno. Realizzare questa donazione significa offrire a più famiglie la possibilità di trovare regali per i loro bambini senza spese eccessive" ha spiegato la donna, sottolineando come questo gesto non serva solo a dare una mano chi è in difficoltà, ma insegni ai figli un'importante lezione sul valore della generosità.

La scatola, visibile nel video, accoglie ovviamente solo oggetti in buono stato: "Inseriamo solo cose che noi stessi saremmo felici di ricevere, niente di rotto o sporco" ha specificato Sasha nella didascalia al post, rapidamente diventato virale.

Una fonte d'ispirazione per molti

L’iniziativa ha raccolto moltissimi consensi sui social. Numerosi follower hanno elogiato Sasha, definendo l’idea “meravigliosa” e dichiarando di volerla adottare con le proprie famiglie. "È una lezione importante da insegnare ai bambini" ha scritto un utente, seguito a ruota da tanti altri genitori che hanno deciso di replicare l'idea anche nelle loro case.

Alcuni genitori hanno condiviso le loro varianti sul tema: c’è chi ha utilizzato il calendario per raccogliere cibo non deperibile da donare alle banche alimentari, e chi ha trasformato la raccolta in un gesto simbolico per Babbo Natale.

Anche un’opportunità per liberare spazio

Oltre al valore educativo, Sasha ha sottolineato un altro vantaggio pratico: il calendario dell’Avvento inverso aiuta a ridurre il disordine in casa, preparando spazio per i nuovi regali natalizi. Una sorta di decluttering benefico che secondo la mamma raggiunge il doppio scopo di fare spazio e garantire che ciò che non viene più usato possa essere amato da qualcun altro.

Nonostante le possibili difficoltà – alcuni genitori hanno scherzato sul fatto che i figli cambierebbero subito idea e andrebbero a riprendersi i giocattoli il giorno dopo – l’iniziativa di Sasha può offrire un nuovo modo di vivere il periodo natalizio, trasformando un’abitudine di consumo in un momento di condivisione e altruismo. E, a giudicare dall’entusiasmo con cui è stata accolta, potrebbe anche diventare una tradizione per molte famiglie.