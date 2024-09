video suggerito

"Non compro più ai miei figli tutto quello che vogliono" il racconto di una mamma anti-sprechi Una mamma ha condiviso sui social la regola adottata in famiglia per evitare camerette stracolme di giocattoli inutili e far sì che i bambini imparino a riflettere sui propri desideri, arrivando a compiere scelte più consapevoli quando si tratta di acquistare qualcosa di nuovo.

Il decluttering (letteralmente: "liberare", "riordinare") è una pratica adottata da chi desidera riportare un po' di ordine nei cassetti di casa facendo spazio ai nuovi acquisti e disfandosi della roba che non serve più. Oltre a sistemare gli armadi però, questa tecnica può essere utile anche per educare i figli ed e evitare che le loro camerette trabocchino di oggetti ormai inutilizzati,

Un'influencer americana ha infatti deciso di andare controcorrente rispetto al desiderio – comune a molti geniotori – di soddisfare ogni desidero dei figli, consigliando a mamme e papà di adottare invece una nuova strategia per evitare il caos in casa e fare in modo che i piccoli crescano troppo giocattoli: non comprare troppi giocattoli.

Il segreto di Kristen: un giocattolo per volta

Nel suo reel postato su Instagram, la mamma social Kristen Daley ha infatti mostra prima una stanza invasa dai giocattoli, con il testo in sovrimpressione che recita: "Ecco cosa succede quando smetti di comprare tutto ciò che i tuoi figli vogliono…".

Nella sequenza successiva, invece, l’immagine cambia e appare una stanza perfettamente in ordine e con molti meno giocattoli. Nel post che accompagnava il video, la mamma influencer ha quindi spiegato che quel risultato era stato frutto di una regola che aveva deciso d'imporre quando si è accorta che i figli stavano accumulando davvero troppa roba: ogni volta che i bambini desiderano un nuovo giocattolo, prima devono dare via qualcosa che già possiedono.

La regola di Kristen impone che prima di comprare un nuovo giocattolo, prima bisogna liberarsi di un gioco che non si vuole più.

Un esempio anti-spreco

La proposta di Kristen ha riscosso grande successo. La scelta genitoriale infatti da un lato riduce il disordine (e i costi) legato ai troppi giocattoli, dall'altro insegna ai bambini un'importante lezione sull'utilizzo delle proprie cose (finché si possiede un gioco, si usa quello) e sulla necessità di non accumulare oggetti materiali solo per il gusto di possederli.

Tuttavia, non tutti hanno accolto con entusiasmo il consiglio di Kristen. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione, sostenendo che i bambini crescono troppo in fretta e che il tempo in cui desiderano giocattoli passa velocemente. "Lasciateli godere dei loro giocattoli" ha commentato un genitore, suggerendo che presto i bambini abbandoneranno i giochi per passare a interessi più maturi come l'abbigliamento o i cellulari.