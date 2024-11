Stress da acquisti di Natale, i consigli di sopravvivenza ai genitori: controllo dei prezzi e programmazione

video suggerito

Le festività del 2024, complice il generale rincaro di quasi tutti i beni di consumo, promettono di essere particolarmente costose. Mamme e papà, poi, sembrano destinati a spendere molto più rispetto agli altri adulti per regali e viaggi natalizi. I piccoli di casa infatti esprimono desideri senza badare al portafogli e i genitori, almeno per Natale, di solito appaiono più propensi ad accontentarli, talvolta anche a costo di forti rinunce nei mesi successivi.

Se a simili preoccupazioni di carattere squisitamente economico aggiungiamo poi l'ansia da prestazione per il timore di non riuscire a fare regali all'altezza, non stupisce dunque che molti genitori si sentano particolarmente sotto pressione durante le settimane di corse agli acquisti natalizi. Per gli esperti però, esistono diversi approcci che possono notevolmente aiutare madri e padri a decomprimere lo stress e, perché no, risparmiare qualche soldo.

Il desiderio di accontentare i figli e la pressione sociale

Come spiegato sul sito Parents dall'esperta di finanza personale Kimberly Palmer, le feste rappresentano per molti genitori l'occasione di vedere i propri figli felici e di sorprenderli con doni tanto desiderati. Quando però tale volontà di far felici i figli ad ogni costo si accompagna con aspettative molto elevate (giocattoli elaborati, abiti di marca, gadget tecnologici etc…), allora potrebbero essere grossi dolori per i bilanci di famiglia, spesso già messi a dura prova dal caro-vita schizzato alle stelle.

Dire di no a un figlio, però, non è mai semplice, soprattutto in un'epoca dove media e profili social impongono continui paragoni con modelli e stili di vita irraggiungibili per la maggioranza degli utenti.

Palmer ha quindi suggerito alcuni piccoli consigli pratici per provare a ridurre i costi senza però rinunciare alle gioie dei regali da scartare sotto l'albero.

Strategie per ridurre le spese natalizie

Secondo l'esperta di finanza personale, il primo grande segreto per evitare d'indebitarsi a Natale è pianificare in anticipo il proprio budget per le spese natalizie, preparando con largo anticipo una lista dei destinatari (non solo i figli, ma anche i parenti e gli amici) e assegnando un budget specifico per ciascuno di loro. Il consiglio di Palmer è di aggiungere sempre un 10% di budget in più per coprire eventuali (e imprevedibili) spese extra.

Compiuto questo primo passo, una pratica molto utile diventa quella di controllare periodicamente siti e store online a caccia di sconti, cercando promozioni da sfruttare e buoni sconti da poter applicare agli acquisti. Simili check possono essere sfruttati anche per appuntarsi i prezzi degli oggetti che si desiderano acquistare, così da operare dei confronti tra i vari rivenditori e individuare i cartellini più convenienti.

Va da sé che proprio alla luce di cotanta pianificazione, l'acquisto dell'ultimo minuto rimane il nemico numero uno della natalizia oculata. Non solo perché costringe i genitori a passare la Vigilia di Natale immersi nella calca di negozi iper-affollati, ma soprattutto perché la mancanza di tempo costringe i compratori a prendere ciò che trovano, senza poter scegliere un'alternativa più economica.

Ricordare il vero significato delle festività

Infine, per ridurre il peso delle spese eccessive, Palmer ricorda l'importanza di concentrarsi sul significato autentico delle feste, andando oltre i regali. Le festività rappresentano un momento prezioso per trascorrere del tempo in famiglia e creare ricordi speciali, senza necessariamente legare la gioia delle feste al valore economico dei regali. Un approccio più consapevole alla "febbre" da acquisti per le Feste potrebbe quindi contribuire a rendere le festività meno stressanti e più significative, anche in tempi di crisi economica.