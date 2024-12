video suggerito

Cercare il Natale perfetto è il modo migliore per rovinarsi le feste: il parere degli psicoterapeuti Secondo gli esperti, adulti e genitori che si affannano per rendere memorabile ogni dettaglio del periodo natalizio non solo si sottopongono a inutili sforzi, ma rischiano di essere sopraffatti da ansie e senso di frustrazione causate da aspettative troppo alte e difficilmente realizzabili.

Nonostante le promesse di gioia, allegria e spensieratezza, per molte persone le feste di natalizie rappresentano un periodo di forte stress. La causa principale? La pressione di voler creare un "Natale perfetto" che spinge molte persone, soprattutto se genitori, a sforzarsi fino all'eccesso per rendere tutto meraviglioso, splendente e memorabile.

Eppure, secondo gli esperti, nella maggior parte dei è proprio questa ossessione per la perfezione ciò che rischia di guastare la serenità in famiglia e rovinare le festività.

La trappola della perfezione

La dottoressa Jennifer Reid, psichiatra e conduttrice del podcast The Reflective Mind, ha recentemente spiegato sull'HuffPost come molte persone ogni anno si sentano in dovere di rendere le feste un momento indimenticabile, specialmente se si hanno dei figli piccoli che non vedono l'ora di respirare tutta la magia del periodo natalizio. Questo desiderio, però, si basa sull’illusione di poter controllare ogni aspetto, anche quelli che sono oggettivamente fuori dalla nostra portata.

Addobbare la casa con cura e attenzione al dettaglio, preparare banchetti luculliani, e acquistare i regali perfetti può infatti sembrare una ricetta per la felicità, ma molto spesso portano solo a delusione e frustrazione. Quando infatti i risultati non rispecchiano le aspettative – un bambino che non apprezza il regalo ricevuto, un'imprevista lite tra parenti, o semplicemente, l’impossibilità di vivere appieno il momento proprio perché presi da mille cose da fare – il senso di fallimento rischia di prendere il sopravvento e farci dimenticare le cose veramente importanti.

Rivedere le tradizioni

Per vivere feste più serene e tranquille, gli esperti intervistati dall'HuffPost hanno consigliato innanzitutto di abbandonare l'ostinata ricerca della perfezione e rivedere le tradizioni. Continuare ogni anno a seguire un programma sfiancante solo perché "si è sempre fatto così" è infatti controproducente, oltre che inutile.

La psicologa clinica Thea Gallagher ha sottolineato come il periodo della pandemia abbia insegnato a molte famiglie a reinventare il modo di festeggiare. Non tutto deve ricalcare i vecchi schemi: selezionare poche tradizioni significative, invece di cercare di farne troppe, può rendere il Natale molto più autentico e decisamente meno stressante. Ad esempio, anziché pianificare ogni momento delle vacanze con parenti e amici, la psicoterapeuta suggerisce di dedicare una parte del tempo libero solo a se stessi o alla famiglia più ristretta. Una giornata di relax in casa, una passeggiata nella natura o un pomeriggio a guardare film con i bambini possono essere momenti speciali che non richiedono grandi sforzi organizzativi.

Imparare a dire no

Uno dei modi migliori per evitare lo stress natalizio è stabilire limiti chiari. Se le vacanze sembrano troppo costose o le grandi adunate di famiglia diventano un peso insostenibile è importante capire cosa si è disposti a fare e cosa no. A tal proposito Gallagher propone di soppesare le attività "sacrificabili" e parlarne apertamente con i propri cari, senza paura di deludere o scontentare qualche parente: se, ad esempio, il problema è trovarsi la casa occupata per giorni da torme di zii, cugini e parenti lontani, un'alternativa può essere quella di organizzare eventi con un numero di persone più ristretto o, se non si vuole escludere nessuno, fare a turno nell'ospitare i vari ritrovi del parentado.

Accettare che alcune persone possano essere deluse da queste scelte è fondamentale. Tuttavia, evitare di sovraccaricarsi previene il rischio di burnout e di coltivare sentimenti di risentimento che potrebbero compromettere l’atmosfera festiva.

Riscoprire il significato delle feste

Per vivere davvero la magia delle feste, è essenziale prendersi cura di sé stessi. La psicologa Melanie Greenberg ha evidenziato come il Natale dovrebbe essere soprattutto una parentesi in mezzo alla frenetica routine di tutto il resto dell'anno per potersi fermare qualche giorno, riposare e stare insieme alle persone cui si vuole bene.

Anche una passeggiata all’aria aperta o, per i genitori, un pomeriggio passato a giocare insieme ai propri bimbi, possono aiutare a scaricare la tensione accumulata e riempire i polmoni della calda atmosfera natalizia. Reid ha anche suggerito di provare a tenere un piccolo diario sul quale annotare tre cose positive che sono accadute nell'arco della giornata, in modo da ricordarsi come non siano lo sfarzo o la perfezione rendere speciale il Natale, ma i momenti autentici condivisi con chi si ama.