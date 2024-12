Genitori e stress delle Feste: i 6 consigli degli esperti per evitare il burnout

video suggerito

Molti genitori si trovano già al limite dello stress prima ancora che le festività aggiungano ulteriori pressioni. Le aspettative, la gestione della famiglia e il desiderio di rendere tutto perfetto possono diventare schiaccianti. Secondo gli esperti, è possibile vivere un Natale più sereno ripensando le priorità, chiedendo aiuto, gestendo con attenzione i conflitti familiari e programmando qualcosa di positivo per gennaio.

Individuare le proprie esigenze

Anna Seewald, psicologa di Princeton, è recentemente intervenuta sul sito della CNN per suggerire ai genitori qualche consiglio utile per uscire da questa spirale di stress e pressioni. Per l'esperta però, tutto deve partire dal capire quale atmosfera si desideri realmente creare e respirare per le festività imminenti. "Ci si vuole sentire caldi e accoglienti? Allora ogni attività, dalla spesa agli incontri familiari, dovrebbe essere allineata a questa intenzione" ha spiegato. Questa domanda può aiutare a orientare le scelte personali, accettando o rifiutando un invito e filtrando le cose davvero importanti, cui è bene non rinunciare.

Rivedere le tradizioni

Kimberly Solo, terapeuta di Medfield, ha invece consigliato ai genitori di riflettere sull’origine delle loro aspettative. Molte pressioni, infatti, non provengono da effettivi desideri o necessità, ma sono indotte dai social media o dalle consuetudini passate che vengono riproposte ogni anno per semplice abitudine. Pertanto, se il periodo natalizio ha già messo a dura prova le energie (e i nervi) dei genitori, è del tutto lecito "concedersi il permesso" di cambiare le abitudini per proteggere la propria salute mentale e sfoltire tutte le cose accessorie che proprio non si vogliono fare

Condividere il carico mentale

Anche in tempi più aperti all'inclusione, spesso sono ancora le madri a portare il peso maggiore dell’organizzazione familiare, soprattutto durante le festività. Seewald ha pertanto invitato i genitori a non farsi troppe remore nel delegare e, se necessario, domandare una mano in più: chiedere ai familiari di contribuire o suddividere i compiti può fare una grande differenza.

Se, per esempio, ogni anno è uso e costume invitare tutti i parenti a casa propria per la cena di Natale, la soluzione può essere quella di un pasto condiviso, in cui ogni invitato porta qualcosa.

Ridurre il consumismo sfrenato

Anche la gestione dei regali può essere semplificata. Non solo per risparmiare, ma anche per alleggerire la quantità di commissioni e impegni di queste settimane frenetiche. A tal proposito Seewald suggerisce di ridurre il numero di doni, magari coinvolgendo i vari parenti per "spartirsi" i bambini della famiglia cui fare un unico regalo, ma più importante e dispendioso.

Se il budget è limitato, si può poi ricorrere a gruppi e siti dell'usato, tenendo però sempre a mente che i momenti condivisi in famiglia, come bere una cioccolata calda insieme o guardare un film, rimangono più impressi nella memoria e nel cuore dei bambini rispetto ai giocattoli costosi.

Gestire i conflitti familiari

Le riunioni di famiglia durante le festività possono portare tensioni. La terapeuta Solo ha quindi consigliato di non aspettarsi cambiamenti radicali nei comportamenti dei parenti e di adottare strategie preventive, come evitare incontri potenzialmente stressanti o pianificare visite brevi a quei parenti che già sappiamo essere particolarmente "spigolosi". Prepararsi con piccoli momenti di autocura, come dormire bene o passare del tempo con persone positive, può aiutare molto ad affrontare queste situazioni.

Pianificare il post-festività

Anche guardare oltre il periodo natalizio può essere un buon modo per alleviare lo stress. La prospettiva di aver già programmato qualcosa di piacevole dopo il turbolento valzer di cenoni, veglioni e scambi di regali, può aiutare i genitori stressati a tenere duro in attesa dell'agognata ricompensa.

Anche organizzare una semplice serata dedicata a giochi o film in famiglia può fornire un'ottima occasione per rilassarsi e rafforzare i legami, senza però aumentare il carico di lavoro. Solo suggerisce anche di pianificare qualcosa di speciale per gennaio: un momento dedicato solo a se stessi, come una serata libera grazie a uno scambio di favori tra amici, può essere davvero rigenerante in vista delle fatiche dell'anno nuovo.