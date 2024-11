video suggerito

Una guida per affrontare le festività natalizie da genitori separati: i 5 consigli degli psicologi Le feste spesso coincidono con una rappresentazione mediatica di famiglie riunite, tavole imbandite, genitori e bambini felici. Molte coppie però, si apprestano a vivere il primo Natale dopo la separazione, ecco qualche consiglio per gestire le feste in maniera serena.

A cura di Sophia Crotti

Le feste sono da sempre dipinte come un momento da trascorrere in famiglia, tuttavia, come dimostra l’ultimo censimento sulla popolazione effettuato da ISTAT, sono sempre più in Italia le famiglie composte da genitori separati, che si apprestano a vivere, anche per la prima volta, le feste in maniera diversa.

Molti esperti alle pagine di Today.com hanno provato a stilare una lista di 5 consigli utili dedicati ai genitori separati, per sopravvivere alle prime, o alle ennesime, feste natalizie, da famiglia allargata.

Non paragonare la tua famiglia a quella degli altri

Se a tavola durante il pranzo di Natale ci sono solo famiglie unite, se in tv le pubblicità fanno vedere solo bimbi che corrono dai loro genitori che ancora si amano, non bisogna sentirsi sbagliati o diversi. “È inutile paragonare la propria famiglia ad esperienze di vita pregresse o alle famiglie delle immagini mediatiche, perché è questo il momento per abbracciare il cambiamento” spiega la psicologa Leah Klungnes, esperta di genitorialità che invita i genitori separati a non autocommiserarsi ma a fare il massimo per rendere le feste speciali, per loro e per i figli.

Raddoppia gli appuntamenti

Secondo la psicologa Karen Finn, specializzata in tematiche legate al divorzio o alle separazioni, un modo per rendere indimenticabili le feste ai propri figli è non obbligarli a dover festeggiare la Vigilia con la mamma e il Natale con il papà, ma organizzare due feste di Natale, due Vigilie, due capodanni se serve: “Vivere la magia del Natale due volte per i vostri bimbi sarà un regalo immenso” ha detto lei a Today.com.

Non serve stare seduti vicini per esserci

La psicologa Julie Ross spiega quanto sia importante concentrarsi sulla presenza più che sull’assenza, dunque se si decide che i bimbi trascorreranno il Natale con un genitore e il Capodanno con l’altro il giorno di Natale si può fare loro una videochiamata, facendo capire che anche se a distanza si è presenti. “State alla larga dai social network, soprattutto se state ancora superando a fatica la separazione, vedere la famiglia riunita senza di voi potrebbe scatenare una forte tristezza, in alternativa concentratevi sulla gioia dei vostri figli” conclude l’esperta.

Prenditi del tempo per te

Trascorrere le feste, o una parte di queste, separati per la prima volta dai propri figli, può essere un buon momento per dedicare del tempo a se stessi e a quelle attività a cui spesso si ha rinunciato, dalla lettura di un libro, alla sistemazione di un armadio che si rimanda di continuo, al semplice riposo. “Cercate di fare ciò che nutre la vostra anima, sia andare a cena fuori con gli amici, o riposare qualche ora in più, prendervi cura della vostra persona vi renderà anche genitori migliori” spiega la psicologa Ross.

Aiuta gli altri

L’ultimo consiglio è quello di pensare agli altri, dandosi ad attività benefiche, acquistando regali per chi ne ha bisogno, preparando un pasto caldo, insieme a delle associazioni il giorno di Natale per le persone più povere. “Credo che la beneficenza faccia bene a chi la riceve ma aiuti anche a ridimensionare un po’ i problemi della vita di tutti noi” ha affermato la psicologa Ross, suggerendo ai genitori da poco separati di trascorrere le festività facendo del bene.