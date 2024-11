video suggerito

"Non sono la baby sitter dei miei nipoti": lo sfogo di una nonna sui social Katie Peterson è una nonna americana di 52 anni, che adora la sua nipotina di 2 anni ma pretende di potersi prendere cura di lei a piccole dosi, perché non ha intenzione di fare nuovamente la madre né tanto meno la baby-sitter.

A cura di Sophia Crotti

Credits_ profilo TikTok di Katie Paterson

Sono tanti gli uomini e le donne appartenenti alla generazione dei baby boomers, della generazione X e presto dei Millennials, che non sperimenteranno mai, con loro rammarico l'esperienza di avere dei nipoti, vista la tendenza degli italiani e a fare sempre meno figli.

Tuttavia c'è chi, come Katie Peterson, una giovanissima nonna di appena 52 anni, una nipotina la ha, ma non ha intenzione di diventare per lei una baby-sitter, come spiega in un video diventato virale su TikTok.

Il video virale della nonna americana

Katie Peterson è una nonna davvero giovane dell'Oklahoma, che ama la sua nipotina, come racconta in un video diventato virale su TikTok, ma che non crede di essere la sua baby-sitter.

"Ci sono nonni che non riescono nemmeno ad immaginare di non vedere i loro nipoti tutti i giorni, ecco non io". Inizia così il video della nonna americana Peterson che ha raccontato in maniera ironica del tour de force vissuto appena qualche giorno prima con la sua nipotina. La piccola si è presentata dalla nonna per un pigiama party, ed è rimasta fino all'indomani sera con lei. "Appena si stava avvicinando la sera di sabato ho iniziato a pensare: tesoro ma quando vengono a riprenderti i tuoi genitori? Non fraintendetemi la bimba è dolcissima, ma ha due anni e fa i capricci ed è molto impegnativo starle dietro".

La nonna ha spiegato di essere così stanca dopo che la sua nipotina trascorre qualche ora o un'intera giornata con lei, di avere bisogno almeno di 12 o 24 ore di riposo, dopo aver passato del tempo insieme. "Mia nipote mi ha già videochiamata per chiedermi quando ci rivediamo, anche a me manca, ma io ho bisogno di tempo, rivendico il mio nido vuoto ed il tempo per me a casa mia, senza essere responsabile sempre di una piccola vita".

La donna ha specificato che questo suo atteggiamento non si traduce con meno affetto per la sua nipotina ma con l'estrema sincerità nei confronti di suo figlio, che la porta a dire espressamente di amare il suo ruolo di nonna a piccole dosi.

"So che alcuni nonni non dicono nulla ai loro figli, anzi si sentono in colpa a non poterli aiutare sempre, e alla fine lasciano che i figli li sfruttino, io sono fiera di aver parlato con sincerità ai miei" ha raccontato la nonna intervistata da Today.com.

La nonna è consapevole della difficile gestione di lavoro e famiglia che colpisce soprattutto i neo-genitori di oggi, spesso soli e senza aiuti, ma a lei piace fare la nonna non crescere dei bambini o essere sempre reperibile come fosse la sua professione quella della baby-sitte: "Ho già cresciuto i miei figli, è stato bellissimo, non voglio rifarlo". La nonna spiega che in questo modo riesce a ritagliarsi del tempo di qualità con la sua nipotina, e le due si ritagliano ricordi speciali, con appuntamenti che però hanno un inizio e una fine.

"Pretendo di non essere giudicata però, perché è così che a me piace fare la nonna, a piccole dosi, senza intromettermi nella vita di mio figlio, senza pretendere di vedere mia nipote sempre e senza che gli altri pretendano questo da me" ha concluso nel video Peterson.