La nonna social scherza sulla lista di regole della figlia per badare ai nipoti: “Come avrei fatto senza!” Una simpatica nonna ha postato sui social un video per mostrare l’elenco d’istruzioni da seguire lasciatele dalla figlia per badare ai nipoti. I commentato. Il contenuto, dal tono decisamente ironico, non ha mancato di dividere l’opinione dei commentatori, tra chi ritiene giusto che i nonni si attengano alle indicazioni dei genitori e chi invece ha lodato lo spirito della signora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

I nonni, si sa, sono i migliori babysitter che ci siano in circolazione. Non solo perché, a differenza della concorrenza, vengono a badare ai nipotini gratis (l'esperto Italo Farnetani ha calcolato per Fanpage.it che ogni anno il risparmio per le famiglie sarebbe di svariati miliardi di euro), ma perché sono affettuosi, generosi e, soprattutto, sanno come educare i più piccoli.

Non tutti i genitori però sembrano fidarsi. È il caso di una mamma americana che, dopo aver accettato di lasciare i suoi figli alle cure della nonna (ossia sua madre), si è premurata di lasciare per iscritto un corposo elenco d'istruzioni da seguire durante i due giorni di baysitteraggio.

La nonna, un'arzilla signora che smanetta sui social e si definisce "Boomer" con una punta d'orgoglio, ha quindi deciso di condividere con i propri follower il contenuto della lista, ironizzando sull'eccesso di premura della figlia

Un video ironico, ma non troppo

Il video è stato pubblicato dalla nonna sul proprio profilo TikTok.

"POV, io che leggo le esaustive istruzioni che mia figlia mi ha lasciato perché baderò ai miei tre nipoti per due giorni e mezzo" si legge nella descrizione grondante di bonario sarcasmo.

La donna ha infatti letto con sguardo ostentatamente sconfortato le diverse pagine scritte a mano dalla figlia, commentando sarcasticamente di non capire come abbia fatto a crescere i suoi tre figli senza ricevere simili indicazioni.

Le istruzioni erano davvero necessarie?

Osservando le voci mostrate nel video, diversi utenti hanno sottolineato come le informazioni fornite fossero tutt'altro che istruzioni indispensabili per prendersi cura dei nipotini.

Molti punti erano infatti semplici indicazioni sugli orari delle attività sportive dei bambini o degli altri impegni quotidiani, elementi che si sarebbero potuti riferire con un semplice post-it.

Nonni e genitori: ruoli diversi

Altri genitori, soprattutto altre mamme, si sono invece schierati dalla parte della figlia, empatizzando con lo spirito organizzativo della donna e ricordando come il ruolo dei nonni sia principalmente di supporto, non di gestione.

Un'altra nonna, intervenuta nella discussione online, ha anche sottolineato l'importanza di rispettare i desideri dei genitori, mentre altre madri hanno raccontato esperienze simili, in cui le istruzioni dettagliate sono state apprezzate per evitare confusione o disguidi.

Nonostante le (poche) critiche, la nonna è stata comunque inondata di apprezzamenti per la sua simpatia e lo spirito con cui ha velatamente mostrato le piccole "manie di controllo" della figlia.