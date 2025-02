video suggerito

"La reazione della maestra di mia figlia quando ha mosso i suoi primi passi mi ha commossa": una mamma lavoratrice La reazione della maestra dell'asilo nido della figlia di Laura Pontiff ai primi passi della bimba è stata commovente: "Era entusiasta come fosse sua figlia, è una brava educatrice".

A cura di Sophia Crotti

credits_ profilo TikTok @Laura Pontiff

Destreggiarsi tra lavoro e genitorialità è davvero complesso, ma per i genitori che riescono ad accedere al servizio di nido per l'infanzia, dare la possibilità ai propri piccoli di crescere in un ambiente educativo e di potersi così concentrate sulle proprie attività lavorative può essere molto importante.

Capita tuttavia che alcuni genitori si sentano in colpa nel veder crescere e muovere i primi passi i loro piccoli lontani da casa, il video che Lauren Pontiff, una mamma americana, ha condiviso sul suo profilo TikTok, però ha messo in luce quanto si possa essere orgogliosi dei progressi dei propri bimbi anche quando riescono a farli davanti agli occhi vigili di una brava maestra.

I primi passi della bambina davanti alla sua maestra

Molti potrebbero pensare che perdersi i primi passi di propria figlia sia un'enorme mancanza da parte dei genitori. Ma Laura Pontiff, una mamma americana, ha voluto dimostrare che non è così, quando si ha la possibilità di lasciare i propri bimbi tra le braccia delle persone giuste. La donna era in ufficio quando ha ricevuto una chiamata dall'asilo nido dove la sua piccola Lilly Kate aveva appena superato uno dei traguardi dell'evoluzione dei piccoli, più commoventi in assoluto.

Dall'altra parte del telefono, Shikira, la maestra della Lilly con estrema emozione diceva alla donna: "Accedi subito alle nostre telecamere, la tua bambina ha appena mosso i suoi primi passi". La donna ha dunque seguito l'indicazione della maestra e ha guardato da uno schermo la sua piccola alzarsi in piedi, appoggiandosi ad una sedia mettendo in atto il solito cruising, per poi abbandonare l'appoggio e muovere decisa e libera i primi passi. "Non potevo crederci, guardarla arrivare così lontano è stato davvero emozionante, ho registrato il video dal mio schermo e l'ho mandato al papà e a tutti i parenti" ha spiegato la donna alle pagine di Newsweek.

L'emozione di vedere la maestra fare il tifo per la bimba

Pontiff racconta alle pagine della testata di essersi davvero emozionata ad una seconda visione del video, se all'inizio era orgogliosissima per la sua bambina e l'è parso in quei primi passi decisi di vederla già allontanarsi da lei, durante la seconda visione ha fatto caso all'atteggiamento della maestra.

Nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza, la maestra Shikira è intenta nel giocare con un altro bimbo su un tappeto di gomma, quando girandosi ha visto la piccola Lilly Kate in piedi che cercava di raggiungerla. La maestra le si avvicina un poco, inizia ad applaudire a sorridere e ad acclamare la bimba per il suo traguardo. "Ho sempre creduto che lasciando la mia bimba al nido mi sarei persa qualcosa, probabilmente è così ma guardando queste immagini ho pensato a quanto ne valga la pena, Lilly non era da sola a muovere i suoi primi passi, aveva davanti sé la sua fan n.1, la sua maestra".

L'entusiasmo della donna ha davvero commosso la mamma che ha condiviso la reazione della maestra sui social per raccontare a tutti i suoi followers quanto questa donna fosse brava e preparata. "Voglio che i genitori che si sentono in colpa sappiano che per crescere un bambino serve e a volte non basta, un villaggio, non importa chi è con vostro figlio mentre muove i suoi primi passi, ne muoverà altri davanti a voi, conta che questa persona lo ami e faccia il tifo per lui come la maestra Shikira, che ha reso questo momento indimenticabile".