Mamma filma l’emozionante reazione del figlio ogni volta che torna a casa dal lavoro: “Placa i miei sensi di colpa” Il figlio maggiore di Blessing Mokoena l’accoglie con sorrisi, danze e amore ogni volta che rientra dal lavoro, riuscendo a placare i sensi di colpa di un genitore-lavoratore, come lei. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Andare al lavoro ogni giorno, separandosi così dal proprio bambino, non è semplice per nessuno. Anche se, come appurato da uno studio recente, la scelta migliore per il corretto sviluppo dei piccoli è proprio permettere loro di crescere in mezzo ai coetanei già a partire dalla nascita, trascorrere diverse ore separati da loro può creare un forte senso di colpa nei genitori. Proprio per questo Blessing Mokoena, una mamma lavoratrice di due bambini, ha condiviso attraverso il suo profilo social, il commovente gesto che il suo bimbo più piccolo ripete quotidianamente quando sente la macchina della mamma rientrare nel vialetto di casa.

Il commovente gesto del bimbo per salutare la mamma

Il figlio maggiore di Blessing Mokoena, proprio non riesce a contenere la gioia di sapere la sua mamma di rientro dal lavoro e così ogni giorno, "senza perdersene nemmeno uno" come scrive la sua mamma nel video che ritrae il bimbo saltellare nel vialetto di casa, le organizza un rito speciale.

Il bimbo attende con impazienza il rientro della mamma e non appena sente il cancellone aprirsi esce ad accoglierla. Come si vede nel video il piccolo salta, balla, le sorride e la indica felice del suo rientro. "Questo bimbo è il nostro raggio di sole, da quando ha iniziato la scuola dell'infanzia non vede l'ora di raccontare a me, al papà e alla sorellina di appena 6 mesi, quello che ha imparato durante il giorno" spiega la mamma intervistata a Newsweek.

Il bimbo dopo aver festeggiato il rientro della mamma a casa le chiede "cosa mi hai portato?" e la donna spiega alla testata che il piccolo non ha grosse pretese se non una confezione di succo alla frutta da poter trangugiare per merenda.

La gioia che allontana i sensi di colpa

Con due figli a carico la donna, spiega a Newsweek, ha dovuto ricominciare a lavorare, sa bene che questa scelta è la migliore per lei e i suoi bambini, ma non è esente dai sensi di colpa.

"Dopo una lunga giornata di lavoro, capita di sentirsi sbagliate, non abbastanza attente ai propri bambini, di pensare di esserci perse dei momenti essenziali della loro crescita che non torneranno più".

La donna spiega poi che a mettere un freno a tutti i pensieri che le si muovono per la testa è il sorriso del suo bambino, che definisce una ricarica d'amore. "Tutte le mamme dovrebbero poter sperimentare un amore così grande" ha detto Blessing Mokoena a Newsweek.

Sotto al video sono piovuti solo commenti positivi di chi le ricorda che è una buona madre soprattutto se ha cresciuto un bimbo così gioioso e empatico, in grado di riportare un sorriso anche dopo una dura giornata di lavoro, costellata da sensi di colpa. "Io guardo il mio bimbo sorridere e tutti i miei pensieri si placano, perché con semplicità riesce a ricordarmi cosa davvero conta nella vita" ha concluso la mamma alla testata.