Una mamma condivide il commovente incoraggiamento di un anziano al parco: "Mi ha cambiato la giornata" Una mamma ha condiviso l'incoraggiamento che un uomo al parco le ha fatto, nel vederla tornare dal parco con i suoi 3 bambini. Commossa ha raccontato la sua storia.

A cura di Sophia Crotti

Stephanie Morrison stava tornando da una passeggiata al parco con i suoi figli, tenendo il suo neonato di appena 11 mesi nella fascia e i due bimbi, di 4 e 2 anni, nel doppio passeggino di famiglia, quando un uomo le si è avvicinato.

Pensava che, come al solito, questo sconosciuto avrebbe ironizzato sulla sua decisione di avere tanti figli, da giovane, invece le sue intenzioni erano ben diverse. L'uomo le ha sussurrato una frase dolcissima, di incoraggiamento, che lei ha deciso di raccontare su TikTok, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il racconto di Stephanie e i giudizi non richiesti

Il video è virale su TikTok, ha raggiunto dunque molte persone e guardandolo una prima volta è complesso capire perché la giovane mamma sia scoppiata in lacrime quando un vecchino le si è avvicinato per dirle una semplice frase. "Wow. Ti divertirai un mondo".

Nessuna ironia, spiega lei nel video TikTok, ma gli occhi di chi ricorda con affetto il tempo lontano dedicato ai figli, che l'hanno molto commossa.

Tuttavia a farla piangere, spiega, più che la storia di quell'anziano signore, è stata la sua gentilezza, che coglie raramente nelle persone da quando è mamma. "Di solito le persone mi fermano per dirmi che non ho più spazio per tenere in mano nulla, giudicando la mia scelta di avere tre figli di età ravvicinata" spiega nel video la giovane mamma. Quelle parole sono sembrate per Morrison riuscire a mettere a tacere molti sfottò e giudizi non richiesti che ha accumulato su di lei nel corso della vita, da parte di chi le diceva che questa scelta di diventare madre, di così tanti bimbi e molto presto le avrebbe per sempre rovinato la vita.

"È di quel tipo di energia che ho bisogno, non so perché piango mentre lo dico, a me la maternità piace, amo i miei bambini e risceglierei di averli ancora e ancora" ha spiegato lei nel video. Ha aggiunto che si augura per tutte le mamme che possano sentirsi dire frasi come "Ti divertirai un mondo" perché è così, la maternità può essere una scelta consapevole, profondamente voluta, più di una volta, da genitori piò o meno giovani.

Una pioggia di commenti positivi

Tanti genitori sotto al video virale hanno raccontato le loro storie, spiegando come delle semplici parole dette velocemente da un passante siano riuscite a fare breccia nei loro cuori, silenziando i continui commenti negativi e giudizi non richiesti che la genitorialità porta con sé.

Una mamma ha raccontato di star portando in braccio il suo bambino di 7 mesi, dopo aver da poco scoperto che per delle complicazioni non avrebbe più potuto avere figli, quando un uomo le si è avvicinato per dirle: "Che bello questo bambino per tutta la vita ti avrà tutta per sé".

Un papà racconta di quando, portati i suoi figli al parco, ha visto una vecchina avvicinarsi a loro per dire: "Anche io da giovane portavo qui i miei figli, questi ricordi vi rimarranno per sempre". Un'altra mamma ha raccontato di quando un uomo anziano si è avvicinato a lei e al marito, nel pieno delle difficoltà della gestione di due bambini piccoli per dire loro: "State facendo un ottimo lavoro, complimenti".