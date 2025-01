“Sono stanca di sentirmi dire queste frasi ogni volta che esco con i miei tre gemelli”: lo sfogo di una mamma 

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Shannon Page è mamma di tre gemelli da ottobre 2024. I piccoli, che oggi sono insieme a lei i protagonisti di alcuni contenuti che la mamma condivide sui profili social, hanno avuto un parto molto difficoltoso. Sono nati molto prematuri, alla ventinovesima settimana di gestazione e sono rimasti in terapia intensiva neonatale per più di due mesi, prima di essere pronti a tornare a casa, raggiunto il peso necessario a dirsi in buona salute.

In uno dei suoi ultimi video divenuti virali, la donna ha spiegato quali sono le frasi che si sente dire in continuazione quando esce di casa con i suoi bambini, dagli sconosciuti, ma che preferirebbe non sentirsi dire più.

Le frasi che una mamma di tre gemelli è stanca di sentirsi ripetere

La donna ha mostrato in un video simpatico sulla sua pagina di TikTok le frasi che si sente ripetere quotidianamente quando esce a fare una passeggiata con il suo passeggino dotato di 3 postazioni. Dal video emerge che alcune persone si arroghino il diritto di farle delle domande private o avvicinarsi troppo ai piccoli, anche se lei non lo desidera. La prima frase che si sente dire è “Con 3 bambini avrai sempre le mani occupate”, insieme a tutti gli incoraggiamenti e agli “oddio sarebbe il mio peggior incubo” c'è chi le dice “immagino che non dormirai più la notte”. Queste frasi sono giudizi non richiesti che una mamma che sta affrontando la sua nuova vita da genitore non avrebbe alcun bisogno di sentirsi dire, come ha spiegato la donna intervistata dal Mirror.

Un’altra tendenza delle persone che incontra, fa molto spaventare la donna come lei racconta al giornale: “Le persone sono affascinate dai 3 gemellini, perché non se ne vedono molti in giro, dunque mi chiedono di poterli guardare, si avvicinano e non ascoltano le mie parole”.

La donna spiega infatti nel video su TikTok di provare ad ammonire i passanti, dicendo loro che si tratta di neonati e che sarebbe meglio non avvicinarsi troppo a loro e invece afferma che c’è anche chi tossisce proprio accanto alle culle, mentre scruta le somiglianze tra i tre bambini. Ma c’è anche chi con leggerezza fa alla donna delle domande molto intime, per esempio dicendole: “Immagino siano nati con la fecondazione in vitro”, come fosse normale chiedere ad una donna o ad una coppia che non si conosce come siano nati i suoi bambini. Oltre a frasi scomode ce ne sono di simpatiche, come chi le chiede se per guidare quel passeggino enorme ha per caso dovuto fare una patente specifica.

I commenti al video diventato virale

Molte donne hanno ringraziato Page per aver reso, seppur in un contenuto simpatico, evidente a chiunque quali siano gli atteggiamenti e le frasi che le neomamme si sentono dire, ma che i passanti dovrebbero imparare a risparmiarsi.

Un’utente ha commentato dicendo che anche lei ha 3 gemelli, ormai tredicenni, e che quando girava per le strade la gente era sempre solita farle commenti scomodi. “Una signora al parco mi ha chiesto se fossero tutti miei i 3 bambini, allora le ho risposto per le rime dicendole che non erano miei e che li avevo trovati in giro, lei si è pietrificata”.

Un’altra donna, mamma di tre gemelli, ha raccontato che all’ennesimo “Ma davvero hai avuto 3 gemelli?” ha risposto: “No figurati uno e mio, gli altri due li ho rubati”. Ma c’è stato anche chi ha commentato preoccupato il video di Page, dicendo che mai si sarebbe immaginato che qualcuno fosse così indelicato da chiedere ad una donna se avesse effettuato la PMA; Page ha allora risposto che in realtà è proprio questa la seconda domanda che le viene rivolta più spesso, subito dopo a “Penso proprio che d’ora in avanti non avrai più le mani libere”.