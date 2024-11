video suggerito

Madre invia ai conoscenti le regole da rispettare in vista della nascita del figlio: “Mi sento a a disagio ma era necessario”” Una mamma americana ha raccontato sui social tutta l’ansia e l’imbarazzo di dover imporre ad amici e parenti alcune regole per le visite in ospedale a pochi giorni dalla nascita del bambino: “Vogliamo limitare e programmare le visite dei conoscenti per proteggere il bambino” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Sentire l'affetto di amici e parenti durante la nascita del proprio figlio è importante. Eppure, quando si parla di salute, un genitore sa che non bisogna guardare in faccia nessuno, anche a costo di provocare qualche muso lungo. Lo sa bene una neo-mamma dell'Iowa che, desiderosa di preservare la tranquillità prima dell'arrivo del suo bambino, ha trovato il coraggio di inviare a familiari e amici stretti una piccola lista di regole da rispettare per mantenere al sicuro il bebè in una stagione in cui infezioni e malattie virali sono all'ordine del giorno.

La trentenne, che ha preferito rimanere anonima, ha condiviso due immagini su TikTok: una foto del suo smart watch che mostrava una frequenza cardiaca di 159 BPM e uno screenshot del messaggio mandato a parenti e amici stretti, spiegando quali sarebbero state le regole per le visite in questo momento speciale: "POV: Sei una persona che cerca di accontentare tutti ma hai appena inviato il primo elenco di confini per quanto riguarda il tuo bambino", recita il testo del video, subito diventato virale.

Un ambiente sereno prima di tutto

La donna, che lavora nel campo della gestione dei rischi (e dunque ha maturato una certa esperienza in merito), ha raccontato a Newsweek come sia lei che il marito desiderassero creare un ambiente calmo e privo di stress in vista del parto.

"Abbiamo molti familiari molto entusiasti di incontrare nostro figlio quando nascerà", ha spiegato. "Io e mio marito sappiamo che, se mi sento sopraffatta dall'ansia di chi aspetta con impazienza, potrei stressarmi, ritardando il travaglio e il recupero post-parto". Per evitare che i parenti si affollino tutti insieme o litighino per essere i primi a vedere il bambino, la coppia ha deciso di inviare un messaggio a tutti i familiari stretti (scritto anche con l'aiuto di ChatGPT) per chiarire al meglio la situazione.

Prevenire malattie e gestire lo stress

Al di là della pressione sociale, uno dei motivi che ha spinto la trentenne a fissare dei limiti è il timore di possibili malattie. Con l'arrivo del bambino previsto durante la stagione di punta per il virus respiratorio sinciziale (RSV), lei e il marito vogliono ridurre al minimo i rischi di contagio: "Ci sono troppe possibilità che il bambino si ammali se viene esposto a molte persone. Vogliamo programmare le visite per non sentirci sopraffatti e per proteggere il bambino".

Una decisione difficile per una "people pleaser"

A 35 settimane di gravidanza, la scelta di stabilire dei limiti non è stata semplice, soprattutto per una donna che si definisce una "people pleaser" (ossia una persona che cerca sempre di accontentare gli altri). "

Mi è sempre sembrato più facile sentirmi a disagio o inascoltata, piuttosto che rischiare di far arrabbiare qualcuno", ha raccontato. Inoltre, alcuni membri della famiglia manifestano emozioni forti, che rendono difficile affrontare possibili divergenze.

Supporto dal web e altre mamme

Dal giorno della pubblicazione, l'8 novembre, il video ha superato il milione di visualizzazioni e raccolto oltre 500 commenti, molti dei quali in sostegno della futura mamma. "Non dovresti nemmeno doverlo dire. Sono fiera di te. Tieni duro", ha scritto un utente. Un altro ha invece dichiarato di voler inviare un messaggio simile alla propria famiglia.

La futura mamma ha anche raccontato di aver ricevuto molto supporto da altre madri che hanno vissuto esperienze simili. Ha letto diverse storie di familiari che, anziché rispettare i limiti, si sono allontanati dalla vita del bambino. "Il tuo bambino, le tue regole", ha commentato seccamente la mamma su TikTok in risposta a chi le suggeriva che i confini stabiliti avrebbero potuto dividere la famiglia.