Sei ore dopo il parto si mette al volante per tornare a casa: "Il mio compagno era esausto" La donna ha condiviso il curioso episodio su TikTok, prendendo bonariamente in giro il compagno che, provato dalle ore passate in ospedale, si è addormentato sul sedile posteriore insieme al neonato: "Gli ospedali si occupano poco del supporto dei padri durante il parto".

La nascita di un figlio è spesso accompagnata da aspettative e piani dettagliati sul da farsi, ma per quanto la programmazione sia molto utile per ridurre gli imprevisti e il senso d'incertezza, quando si tratta di parti e bambini non sempre le cose vanno come previsto. Così, appena sei ore dopo aver dato alla luce il suo bimbo, una madre del Regno Unito si è trovata al volante della propria auto per riportare il pargolo a casa dall'ospedale mentre il suo compagno dormiva sul sedile posteriore.

Jade Harrison, questo il nome della protagonista del lampante esempio di "flessibilità genitoriale", ha poi condiviso tutto sui social, accompagnando con una buona dose d'ironia il racconto della vicenda: "Glielo rinfaccerò per tutta la vita".

L'imprevisto durante il travaglio

Come spiegato nel corso di un'intervista rilasciata al sito di Newsweek, Jade aveva inizialmente pianificato un parto in casa, ma a causa dei tempi prolungati del travaglio, il personale ostetrico le ha suggerito alla donna e al suo compagno di recarsi in ospedale per evitare di correre inutili rischi.

Credits: TikTok/@jadee24_7

Dopo essere arrivata in sala parto, Jade ha quindi dato alla luce il suo bambino, senza complicazioni (a parte un piccolo svenimento a parto già concluso) né il ricorso all'anestesia epidurale. Dopo poche ore dal suo ingresso in reparto, Jade era già pronta a tornare a casa per riposarsi e prendersi cura del nuovo arrivato. Ma a quanto pare, il neo-papà necessitava più di lei di qualche momento per riprendersi.

Il ritorno a casa

Come mostrato dal video postato su TikTok, Jade si è trovata a dover guidare per tornare a casa. Il motivo? L'auto sulla quale avevano installato il seggiolino per trasportare il bebè era la sua, e il suo compagno odiava guidarla. Così, sentendosi sufficientemente in forze da fare da chauffeur alla neonata famiglia, Jade ha deciso di mettersi al volante mentre il compagno, stremato per il sostegno offerto durante il travaglio, si è appisolato sul sedile posteriore, vicino al piccolo in fasce.

Critiche e solidarietà

Il video ha generato reazioni polarizzanti. Alcuni utenti lo hanno definito un "campanello d'allarme" per la relazione, mentre altri hanno lodato Jade per la sua autonomia. Nonostante alcuni commenti negativi, Jade ha sottolineato che per lei e il suo partner era stata una scelta naturale. "Facciamo tutto al 50/50, anche le poppate notturne" ha detto, aggiungendo che entrambi non perdono occasione per prendersi cura l’uno dell’altra.

Jade ha invece evidenziato la mancanza di supporto per i padri nei momenti immediatamente successivi al parto, visto che al suo compagno non sono mai stati offerti né cibo, né acqua durante la permanenza in ospedale, rendendo più difficile per lui restare vigile e disponibile. Questa mancanza di attenzione verso i padri, secondo Jade, rimane un aspetto su cui riflettere.

L'ultima riflessione della madre è però un invito alla comprensione e accettazione delle diverse scelte familiari, facendo chiaro riferimento alla pioggia di duri commenti arrivati sui social all'indirizzo del compagno: "Le persone dovrebbero capire che va bene fare le cose in modo diverso. Non significa che siano sbagliate".