“Posso baciare il neonato?”: la risposta della madre è una vera lezione di genitorialità Una mamma americana ha negato alla madre il permesso di baciare la bambina appena nata, una misura precauzionale per evitare contagi e malattie durante le prime settimane si vita. Il video della scena si è rapidamente trasformato in un messaggio sull’importanza di stabilire fin da subito i confini da non varcare: “Le regole servono per proteggere i propri figli e il mio ruolo di genitore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Una giovane mamma dell'Ohio ha scatenato l'entusiasmo di centinaia di genitori grazie alla ferma risposta data alla propria madre che chiedeva insistentemente di baciare sulla testa la nipotina appena nata. Senza scomporsi e sconfinare nella maleducazione, la neo-mamma ha infatti mantenuto il punto, stabilendo dei chiari confini per definire i ruoli (i nonni non sono genitori aggiunti) e, soprattutto, tutelare la salute del bimbo.

Un momento di famiglia diventato virale

Devon, 26 anni, ha condiviso su TikTok il magico momento in cui la sua famiglia si è riunita per permettere al nipote Gus di conoscere la nuova arrivata, Opal. Durante l'incontro, la madre di Devon, LauraLynn, ha chiesto delicatamente se potesse baciare la nipotina sulla testa.

Devon, senza esitazione, ha risposto in modo gentile ma chiaro: "No, mi spiace. Se il tuo viso si avvicina più di quanto lo sia ora, devo togliertela", ha spiegato la figlia non perdendo il sorriso. La risposta, pur secca, è stata accolta con comprensione dalla nonna, che infatti ha replicato tranquillamente con un semplice "Okay".

Una scelta consapevole e condivisa

Intervistata dal sito di Newsweek, Devon ha spiegato che lei e il suo compagno Dustin avevano già avuto discussioni approfondite con le loro famiglie prima della nascita di Opal. Il loro obiettivo era stabilire regole precise per proteggere la salute della bambina e assicurarsi che nessuno rimanesse sorpreso dalle decisioni prese, evitando così litigi e incomprensioni.

Devon ha infatti chiarito che i confini stabiliti non sono intesi per punire parenti o amici, né per escludere qualcuno dalla vita dei bimbo. I limiti sono invece utili per proteggere il proprio ruolo genitoriale e tutelare la crescita dei piccoli: "Tutti hanno avuto la possibilità di fare le proprie scelte riguardo all’educazione dei propri figli, perché per noi dovrebbe essere diverso?", ha dichiarato.

La decisione è stata presa a causa di spiacevoli esperienze passate

Le rigide regole stabilite da Devon e Dustin non sono state dettate solo dal desiderio di protezione, ma anche da esperienze familiari passate. Gus, il nipote di Devon, ha affrontato una serie di interventi chirurgici sin dalla nascita a causa di una grave condizione medica, una situazione che ha sensibilizzato la famiglia sui rischi di infezioni.

"Anche se può sembrare una scelta ‘controversa', faremo tutto il possibile per evitare che nostra figlia si ammali," ha spiegato Devon in riferimento al divieto di far baciare la bimba di pochi mesi a chiunque non sia mamma o papà. Come recentemente spiegato da un medico britannico in un video diventato virale, il bacio comporta sempre una trasmissione di microrganismi e i bimbi sotto i due o tre mesi di vita non hanno ancora sviluppato difese immunitarie abbastanza forti da contrastare eventuali virus o batteri.

Reazioni sui social, tra apprezzamenti e critiche

Il video su TikTok ha rapidamente raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni, generando migliaia di commenti. Molti utenti hanno lodato la scelta di Devon di proteggere la figlia, citando esempi di malattie come il virus respiratorio sinciziale (RSV), che può rappresentare un serio pericolo per i neonati.

Tuttavia, non tutti i commenti sono stati positivi: alcuni hanno definito la decisione di Devon "esagerata" o "insensata". Di fronte alle critiche, la donna è però rimasta irremovibile, ribadendo che ognuno deve avere il diritto di stabilire le proprie regole per crescere al meglio i propri figli. Devon ha anche sottolineato come i suoi genitori abbiano subito compreso e supportato appieno le sue decisioni, sapendo che la sicurezza della nipotina viene prima di tutto. Rivolgendosi a chi la criticava, Devon ha concluso con una frase chiara: "Potete lasciare che chiunque baci il vostro bambino, se volete. Io seguirò le mie regole per proteggere la mia bambina".