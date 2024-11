“Gli adulti non dovrebbero mai baciare i neonati”: il medico social spiega perché

video suggerito

Se siete tra coloro che non vedono l'ora di vedere i figli appena nati di amici o parenti per sommergerli di coccole, il medico britannico Karan Rajan ha una brutta notizia per voi: i baci ai neonati non solo andrebbero evitati, ma possono addirittura comportare un rischio per la salute dei più piccoli.

Il dottor Rajan, docente all'Università di Sunderland, divulgatore e assiduo frequentatore dei social, ha infatti recentemente postato un video su TikTok nel quale spiega perché non bisognerebbe mai baciare un bebè, a meno che ovviamente non si tratti del figlio. "Se hai a che fare con un piccolo essere umano o entri regolarmente in contatto con uno di loro, allora esistono delle regole del club per le visite" ha affermato l'esperto, sottolineando come la fragilità immunitaria di neonati e lattanti richieda accortezze specifiche per evitare esposizioni a virus e batteri potenzialmente pericolosi.

Perché il bacio può essere pericoloso

Con un video divenuto virale, il dottor Rajan ha commentato una clip diffusa in cui una zia si premurava di coprire la bocca con una pellicola prima di baciare il nipotino. Il medico ha spiegato che, sebbene la strana scena possa sembrare un eccesso di prudenza, questa precauzione si poggia in realtà su basi scientifiche fondate.

"Molte persone ignorano quanto sia importante evitare il contatto diretto con i neonati, e questa informazione è fondamentale" ha dichiarato. I neonati hanno infatti un sistema immunitario ancora in fase di sviluppo che li rende particolarmente vulnerabili a infezioni che per gli adulti risultano lievi.

In più, ha aggiunto Rajan, la barriera emato-encefalica dei neonati – ossia quella specie di "filtro" che protegge il cervello da virus e batteri – non è ancora completamente formata ed efficace. Pertanto, anche un semplice raffreddore, che per un adulto o un bambino rimane un acciacco di poco conto, può trasformarsi in una seria minaccia per un neonato.

Le regole per chi visita un neonato

Il dottor Rajan ha dunque consigliato di rispettare alcune regole fondamentali quando si fa visita a un neonato. Lavarsi sempre le mani è essenziale, ma il medico raccomanda anche di astenersi dai baci, sia in volto che su manine o piedini, a meno che non sia il genitore o il caregiver principale del bambino.

In caso di sintomi come raffreddore, mal di stomaco o febbre, poi, è meglio addirittura tenersi a debita distanza, evitando anche di tenere in braccio il pargolo. "Non baciate mai un neonato se siete malati, anche se si tratta solo di un piccolo malessere" ha ammonito Rajan.

Quando è sicuro baciare un neonato?

Secondo Rajan, amici e parenti dovrebbero aspettare almeno due o tre mesi prima di baciare un neonato, un periodo utile affinché il sistema immunitario del piccolo si rafforzi. Anche se alcuni batteri sono necessari per costruire le difese immunitarie del bambino, questi vengono già trasmessi tramite il latte materno e l’ambiente circostante, senza bisogno di aggiungere altre esposizioni rischiose.

La risposta sui social

Il messaggio di Rajan ha trovato un forte sostegno tra gli utenti di TikTok, tra cui infermiere e ostetriche, che si sono dette grate per il consiglio. In molti hanno poi condiviso esperienze personali, affermando di aver imposto la "regola dei no baci" per proteggere i propri figli, nonostante incomprensioni e musi lunghi da parte di parenti più anziani.