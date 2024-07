video suggerito

Il galateo per il primo incontro con un neonato: lavarsi le mani, non auto invitarsi ed evitare i baci Un neonato è molto delicato, così come il nuovo equilibrio familiare che i neogenitori stanno cercando di costruire, per questo è importante seguire una sorta di galateo, per rispettare la salute e il benessere del bimbo e dei genitori.

A cura di Sophia Crotti

Quando nasce un bambino, parenti e amici fremono per poterlo vedere per la prima volta, incontrarlo, stare con lui, prenderlo tra le braccia, riempirlo di baci.

In realtà, tutti questi gesti possono mettere a rischio la salute di un esserino ancora piccolo, dalle difese immunitarie molto deboli. Ecco il galateo da seguire per un primo incontro con il neonato in sicurezza e che non urti la sensibilità dei suoi genitori.

Mai autoinvitarsi

Per prima cosa è molto importante non autoinvitarsi quando nasce un bambino. I primi giorni di vita del piccolo sono una continua scoperta per i neo-genitori, spesso anche molto stancanti, dal momento che la mamma potrebbe sentire ancora dei dolori dopo il parto e sono cambiati i ritmi sonno-veglia di tutta la famiglia. Per questo autoinvitarsi potrebbe voler dire fare irruzione in casa proprio mentre il bimbo sta riposando, o lo stanno facendo i suoi genitori.

Lavarsi le mani prima di toccarlo

Come ha insegnato il recente periodo pandemico, sulla superficie delle nostre mani si nascondono germi e batteri, che è bene non trasmettere ai bambini così piccoli. Ai neonati, infatti, vengono effettuate le prime vaccinazioni, come spiega l’opuscolo del Ministero della Salute "Quando nasce un bambino", trascorsi i primi 60 giorni di vita, prima le loro difese immunitarie sono molto deboli per questo vanno protetti da tutti i possibili pericoli.

Il sito dell’Università dell’Ontario, dedicato alla salute dei neonati, specifica che lavarsi le mani, strofinandole con sapone antibatterico e acqua per almeno 3 minuti di fila, è il miglior modo per proteggere i bambini dalle infezioni. Sempre secondo il sito dell'università è importante anche togliersi gli accessori quali orologi, bracciali e anelli.

Mai baciarlo, specialmente sulle labbra

Nonostante questa sia un’usanza di molti genitori è sconsigliato baciare i bimbi sulle labbra per questioni igieniche. Un semplice bacio potrebbe contaminarli con dei germi, come spiega all’ANSA il dottor Richard Marques, della Wimpole Street Dental di Londra: “Il trasferimento di saliva anche tra genitori e figli può diffondere dei batteri nocivi per i denti da latte, per le gengive, raffreddore, influenza e virus tra cui l’herpes labiale”.

È bene astenersi dai baci anche su guance e manine, per quanto difficile nei primi giorni di vita il neonato è davvero molto delicato.

Non presentarsi dal neonato se non si è in salute

Le difese immunitarie del neonato sono molto deboli e come specifica il sito del Southern Vermont Medical Center, anche un leggero raffreddore per gli adulti può trasformarsi in una grave infezione per il neonato.

Quindi se si hanno sintomi influenzali o li si hanno avuti nel corso della settimana, è bene rimandare la visita.

Non portare altri bimbi

Sarebbe meglio ai primi incontri non portare altri bimbi piccoli, che frequentano la scuola e potrebbero dunque essere esposti ad influenze stagionali o malanni infettivi.

Se invece si sceglie di portare altri bambini è bene assicurarsi che siano in salute, far lavare loro le mani prima di entrare in contatto con il neonato e assicurarsi che si muovano con cautela se si mette il piccolo tra le loro braccia.

Non fumare

Come spiega il sito della Società italiana di Pediatria (SIP) la nicotina è pericolosissima per la salute dei bambini, correlata alla SIDS, o sindrome da morte in culla, può interferire con lo sviluppo polmonare del neonato e compromettere la sua respirazione, abbassando anche la possibilità che il bimbo, in caso di ipossia notturna, si svegli reagendo.

Rispetta i genitori

È importante assecondare i genitori del bambino e chiedere loro se desiderano che vengano rispettate alcune regole quando ci si avvicina al neonato.

Soprattutto è importante non iniziare a dare consigli non richiesti, ogni genitore cerca di fare il meglio per il suo bambino.

Prima di fare fotografie e pubblicarle chiedi

Come spiega il sito di Save The Children, uno dei rischi maggiori legati alla condivisione delle foto di minori online è lo sharenting. Condividere online le foto di un bambino che non è il proprio è una violazione della privacy, non permette di tutelare la sua immagine, potrebbe avere ripercussioni psicologiche sul suo futuro, c’è il rischio che la fotografia venga riutilizzata a scopi pedopornografici, o che il bimbo venga riconosciuto e poi adescato.

Di conseguenza è bene evitare di fare fotografie, a meno che non si vogliano solo tenere come ricordo e i genitori siano d’accordo.

Non scuoterlo o muoverlo bruscamente

Scuotere i neonati è molto pericoloso, come spiega la SIP, entro i primi due anni di vita i muscoli cervicali dei neonati non sono ancora abbastanza resistenti, e un ripetuto e continuo scuotimento del bimbo che duri anche solo 4-20 secondi può causare al bambino la sindrome del bambino scosso, che da origine a danni all’encefalo.

Animali domestici

I neonati possono incontrare degli animali se hanno effettuato le dovute vaccinazioni, in ogni caso è importante accordarsi con i genitori se si desidera portare il proprio animale domestico nella casa in cui c’è un neonato.