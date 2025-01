video suggerito

“Vale la pena di fare figli? No”: la riflessione di una mamma sulle difficoltà dell’essere genitori Nel video postato su TikTok, la donna ha spiegato di non aver mai rimpianto la nascita del proprio figlio, da lei stessa definito il suo amore più grande, ma l’enorme quantità di sacrifici e responsabilità l’hanno spinta a rivedere le proprie convinzioni sull’essere genitori. “Prima di diventare mamma bisogna avere tre cose: un buon partner, soldi e qualcuno a cui poter chiedere aiuto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In un mondo in cui la genitorialità viene spesso idealizzata, Dominiece Regis, una contabile di New York e mamma di un bambino, ha deciso di condividere su TikTok una riflessione che ha fatto discutere migliaia di persone. Di fronte alla domanda "Vale la pena avere figli?", la donna ha infatti risposto con un secco "no".

Con questa affermazione – ha spiegato la stessa Dominiece – la madre non ha voluto esprimere un reale pentimento per le proprie scelte di vita. "Ho un figlio di tre anni e lo amo immensamente", ha precisato. Piuttosto, il suo intento era far riflettere sull'impatto che tutte le responsabilità e le rinunce legate all'essere genitori possono avere sulla salute mentale di una madre o di un padre.

Una visione meno romantica

Nel video su TikTok diventato rapidamente virale, la mamma ha voluto fornire una versione alternativa alla solita narrazione edulcorata e mitizzata sulla genitorialità (e la maternità in particolare). Secondo Dominiece, essere genitori non è infatti solo un puro atto d'amore, ma anche una frenetica corsa quotidiana che richiede risorse emotive, economiche e pratiche.

La giovane newyorkese ha spiegato che, nonostante il suo bambino sia la più grande fonte di gioia nella sua vita, ogni momento felice è accompagnato da impegni e sfide altrettanto grandi, tra corse forsennate fuori dall'ufficio per andare a prendere il piccolo all'asilo, la stanchezza cronica e le poche occasioni di potersi concedere qualche momento per se stessa.

Per questo motivo, invita chi sta pensando di avere figli a riflettere attentamente su tre prerequisiti fondamentali per vivere al meglio un'esperienza tanto appagante quanto provante. "Avrei voluto saperlo prima" ha ammesso Dominiece.

I tre must-have per la genitorialità

Secondo Dominiece, ci sono tre elementi che una persona dovrebbe considerare prima di avere figli. "Se non hai queste tre cose, i bambini non valgono la pena" ha affermato la donna.

Il primo è un buon partner. Dominiece ha sottolineato l'importanza di avere al proprio fianco qualcuno che sia un vero compagno di squadra, capace di condividere oneri e responsabilità senza creare alimentare tensioni e ulteriori fonti di stress. "Serve qualcuno che ti aiuti nei momenti difficili, perché ci saranno, indipendentemente da quanto tuo figlio sia perfetto", ha dichiarato.

Il secondo fattore è ovviamente il denaro. Le risorse economiche, secondo Dominiece, permettono di compensare eventuali carenze di supporto pratico o emotivo, rendendo indubbiamente più semplice la vira. "Devi poter pagare per le cose che non riesci a gestire senza aiuto", ha spiegato, evidenziando il peso finanziario della genitorialità.

Infine, la donna considera decisamente utile (anche se non essenziale) la possibilità di poter contare su una rete di supporto – come nonni, parenti o amici fidati – per poter ricevere un aiuto in caso di bisogno. Se mancano almeno due di questi tre elementi, Dominiece consiglia di non avventurarsi nella genitorialità, definendola un "rischio troppo grande" per la salute mentale e fisica. "Per fortuna io ho ho tutte e tre le cose, ma già così è molto difficile", ha spiegato.

La difficoltà di bilanciare vita e genitorialità

Contattata dal quotidiano britannico Metro-Uk, Dominiece ha raccontato anche quanto sia stato illuminante comprendere le difficoltà di conciliare la famiglia con la vita quotidiana, probabilmente l'ostacolo più grande nella vota di qualsiasi genitore lavoratore odierno. Oltre a rispettare gli impegni professionali e garantire ai bambini tutto ciò di cui hanno bisogno (non solo cibo e cure, ma anche attenzioni, passaggi per la scuola, presenza alle attività extra ecc…), le mamme e i papà che lavorano devono anche coltivare il rapporto di coppia e prendersi cura di se stessi, un equilibrio che, benché raggiungibile, Dominiece descrive come "estremamente complesso".

La reazione del web

Le riflessioni di Dominiece hanno trovato un ampio pubblico su TikTok e molti utenti hanno concordato con lei, condividendo esperienze simili. Pur non rinnegando l'amore smisurato nei confronti dei propri figli e della propria famiglia, molti genitori si sono infatti sfogati sulle innumerevoli difficoltà e responsabilità che rendono estremamente impegnativa la scelta di diventare madri o padri in una società tanto frenetica. "Ho tre figli e li rifarei ancora, ma concordo perfettamente con te" ha scritto una mamma sotto al post.

Non sono mancate però le opinioni contrarie. Alcune mamme single hanno raccontato come, nonostante la mancanza di risorse o supporto, la genitorialità abbia trasformato la loro vita in meglio. "Non ho soldi, né un partner, ma essere madre mi ha cambiata in meglio. Non rimpiango nulla", ha commentato una donna. La stessa Dominiece ha riconosciuto che il suo video ha suscitato reazioni contrastanti, ma ritiene che abbia anche aperto la strada a una discussione più onesta sulla genitorialità. "Non si tratta di dire che i figli non valgano la pena, ma di sottolineare che la genitorialità non dovrebbe essere affrontata da soli e non dovrebbe ridursi a una mera sopravvivenza", ha chiarito.