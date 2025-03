video suggerito

Una millennial realizza un sondaggio per capire perché la sua generazione non vuole figli. “Chi ne ha avuti se ne pente” Jess Bolton fa parte della Gen Y, meglio conosciuta come i Millennials e ha voluto indagare tramite un sondaggio social come mai la sua generazione non voglia avere figli. “Siamo più consapevoli delle conseguenze”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo Instagram di @human.jess

"Non so se voglio figli, ma ogni volta che ne parlo online ricevo tanti commenti di donne che se ne sono pentite e mi affascina molto ascoltare la loro opinione" inizia così il video di Jess Bolton, una donna facente parte della Generazione dei Millennial, che ha deciso di spostare una questione sulla quale si arrovella da tempo e che è solita condividere con le sue amiche, sui social.

Il sondaggio sul pentimento genitoriale

Ha proposto infatti un sondaggio, appellandosi a tutti i genitori in suo ascolto, chiedendo loro se a distanza di anni si fossero pentiti di essere genitori oppure no. Se l'80% di questi si è detto incapace di immaginare anche per un istante la sua vita senza i propri figli, un 20% soprattutto di madri ha manifestato il suo rammarico per la scelta fatta. "Non si tratta di genitori che non amano i loro figli, anzi, li adorano più di ogni altra cosa al mondo, ma hanno affermato che se qualcuno avesse detto loro cosa davvero avrebbe significato mettere al mondo un figlio e seguirlo nella crescita, allora avrebbero deciso di rimanere una famiglia dink".

La ragazza ha spiegato che poter leggere queste opinioni e riuscire a dare spazio anche al pentimento genitoriale che sembra sempre rimanere un tema inascoltato, è molto importante per lei che è così indecisa all'idea di mettere al mondo una nuova vita. "Per me è essenziale leggere queste parole, perché mettono in chiaro che avere un figlio può voler dire rinunciare ad alcuni aspetti della vita che amo".

Secondo la ragazza è così difficile dire ad alta voce che ci si può pentire di avere figli perché le mamme moderne sono sottoposte a giudizi feroci, ma quelle appartenenti alla sua generazione, che sui social hanno imparato a stare e a raccontarsi, sanno bene che è veramente fondamentale, prima di prendere una qualsiasi decisione, poterne valutare tutte le conseguenze.

Perché i millennials non sono certi di voler avere figli

Come aveva spiegato la professoressa Elisabetta Ruspini, Docente di Sociologia presso l'Universita degli Studi Milano-Bicocca, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it,la generazione dei Millennials è stata ed è la prima a non credere che mettere al mondo un figlio fosse la conseguenza diretta del loro vivere.

"Si tratta di una generazione che ha dovuto fare i conti con la crisi climatica, economica e finanziaria e che dunque, a differenza dei loro genitori, si domanda se mettere al mondo un figlio in questo contesto di incertezza sia la scelta giusta" affermava la professoressa. Tuttavia, una volta scelto di diventare madri o padri, sono proprio i membri di questa generazione a voler essere presenti, in maniera diversa rispetto ai loro predecessori, rinunciando anche ad impegni lavorativi e non che prima ritenevano essenziali.

È proprio questa caratteristica della genitorialità che spaventa Bolton: "Mi sembra, leggendo il pentimento genitoriale che trapela dalle risposte, che alcuni siano stati un po' obbligati a fare dei figli, come se la società dicesse loro che non c'era altra alternativa per una realizzazione completa". Bolton continua spiegando che leggere opinioni diverse ed esperienze diverse la indirizza verso una scelta consapevole: "Dobbiamo sapere che rimanere incinta modifica il corpo ma anche la vita, interrompendo inevitabilmente la carriera per poi scegliere per esempio che queste due casistiche sono meno importanti di un figlio".

Lei si dice ancora molto incerta sul da farsi, spiegando che per ora non si sente in grado di rinunciare ad alcuni aspetti della sua vita che la nascita di un figlio comporterebbe, ma che col tempo magari le sue priorità cambieranno e l'idea di diventare madre si farà più forte di ogni altro obiettivo.