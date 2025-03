video suggerito

Il volto del bimbo si illumina quando vede la mamma: "La prova dell'importanza di essere presenti" Un video diventato virale ha mostrato l'emozionante reazione di un bimbo nel vedere la madre durante la lezione di nuoto La clip, condivisa su TikTok, ha commosso milioni di utenti, favorendo numerose riflessioni sul valore del tempo trascorso con i figli.

Un attimo di pura emozione ha conquistato il web, dimostrando quanto sia fondamentale la presenza di un genitore nella vita di un bambino. Un video condiviso su TikTok ha catturato il momento in cui un bambino di due anni scopre che la sua mamma è lì presente per vederlo durante la lezione di nuoto. Inizialmente ignaro della sua presenza, quando il piccolo incrocia lo sguardo della madre viene colto da un'esplosione di gioia che ha squagliato il cuore di milioni di frequentatori dei social.

L'importanza di esserci

La madre del bimbo, Ana Vaz Guedes Dewerbe, ha raccontato al sito di Newsweek di aver voluto condividere il video per il valore che quel momento ha rappresentato per il suo rapporto con il figlioletto. "È la prova che essere presenti conta", ha scritto Ana nella didascalia del post, sottolineando come anche i gesti che all'apparenza possono sembrare insignificanti, come assistere a una partita o a una recita scolastica, possono fare una grande differenza nel rafforzare la sicurezza e l'autostima di un bambino.

Credits: TikTok/@anadewerbe

In un’intervista a Newsweek, Ana ha raccontato di essersi recentemente trasferita in Angola dalla frenetica Londra per seguire il marito, che ha colto un’importante opportunità lavorativa. In questo periodo di grandi cambiamenti, la donna desidera pertanto che il figlio senta tutto il sostegno e l'affetto incondizionato dei genitori. Proprio per questo, Ana cerca di essere il più presente possibile nelle attività del piccolo, incoraggiandolo e facendolo sentire amato.

Un video che emoziona

Il filmato ha rapidamente guadagnato popolarità, accumulando quasi 15 milioni di visualizzazioni. Il sorriso contagioso del bambino ha infatti toccato corde profonde nel cuore degli utenti, ricordando quanto sia prezioso il tempo trascorso con i propri figli. "Una volta mi sono persa le finali di atletica di mia figlia e lei è arrivata terza", ha raccontato una madre tra i commenti. "A casa mi ha detto che avrebbe corso più veloce se io fossi stata lì a gridare il suo nome".

Molti hanno poi notato come il bambino si sia immediatamente rasserenato alla vista della madre, sottolineando il potere rassicurante della sua presenza. "In un attimo [il bambino] ha subito acquistato coraggio, calore e fiducia", ha commentato un'altra utente.