"Per fare una doccia ho dovuto chiedere a mia sorella di videochiamare i miei figli": lo sfogo di una mamma single Una donna ha condiviso la videochiamata fatta alla sorella, mamma single di due bambini, per aiutarla a distanza a prendersi del tempo per sé. "Mia sorella non ha neanche un momento per farsi una doccia ed è davvero triste che nessuno l'aiuti".

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @melasadiesworrell

Le sfide che una mamma single si trova a fronteggiare sono molteplici, ma la prima fra tutte è sicuramente quella di non riuscire più ad avere tempo per se stessa. A ribadirlo forte e chiaro è stata Kiara Brown, una mamma che non avendo la fortuna di avere i nonni dei bimbi vicino, rischiava di non riuscire nemmeno a farsi una doccia, per badare ai suoi bimbi, dopo una giornata di lavoro. In suo soccorso, da lontano, però è arrivata la zia dei piccoli che ha cercato di essere presente, nell'unico modo a lei possibile.

Quando sei una mamma single non hai tempo per te

Fa pensare il video diffuso su TikTok da Melasadies Worrell, la sorella trentenne di Kiara Brown, che si è offerta di guardare i suoi nipotini riposare a distanza, attraverso un cellulare, così da poter concedere alla loro mamma i minuti necessari a prendersi cura di sé. "Quando tua sorella si occupa della casa e dei bambini completamente da sola e ha bisogno che qualcuno li tenga d'occhio per un attimo, mentre lei si concede una doccia" scrive la zia sul video. La nipotina dorme sul divano e la donna la osserva diligentemente, rinunciando così, anch'essa al suo tempo, ed in particolare alla pausa pranzo.

I due bambini hanno 4 anni e 4 mesi e la loro gestione per una mamma single è molto complessa, la donna aveva però bisogno di prepararsi, il nuovo compagno era ancora al lavoro e così sua sorella, avendo percepito al telefono che qualcosa non andava si è offerta di aiutarla.

"Aveva appena messo a dormire il suo bambino più piccolo ed io mi sono offerta di guardarlo a distanza, tramite il telefono, collegato ad una piccola cassa che mia sorella ha portato con lei in doccia".

Le due donne si sono ingegnate e in questo modo, cercando di non dover sempre e per forza rinunciare a qualcosa, sono riuscite a gestire famiglia e lavoro.

Per crescere un bambino serve un villaggio

Nulla più di questo esempio ricorda quanto il lavoro di cura ricada sempre e solo sulle donne, basti pensare che in Italia, secondo l'ultima rilevazione ISTAT i nuclei familiari composti da figli cresciuti da un solo genitore sono quasi quattro milioni e che nel 77.6% dei casi quel genitore solo è la mamma.

La zia delle due bambine ha raccontato di aver visto sua sorella davvero sollevata all'idea che lei, seppur a distanza, si offrisse di darle una mano. "Si sentiva anche a distanza il senso di pace all'idea di potersi concedere una doccia e io sono stata contenta, seppur a distanza, di aiutarla, io e lei siamo state cresciute così, convinte che servisse un villaggio per crescere un bambino".

Alle pagine di Newsweek l'esperta di genitorialità Alyssa Campbell ha spiegato come l'atteggiamento della mamma delle due bambine sia tipico di molte mamme: "Ha trovato uno spazio sicuro per le sue piccole e si è finalmente presa un momento per soddisfare i suoi bisogni primari, però non deve passare il messaggio che l'attaccamento sicuro ai figli voglia dire esserci costantemente fisicamente per loro". Secondo l'esperta di genitorialità è bene che mamme e papà, soprattutto se soli, sappiano che, una volta messo il baby monitor davanti al bimbo e convinti che lui sia in un posto sicuro, ci si può, anzi ci si deve sentire libere di prendersi cura di sé.