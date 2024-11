video suggerito

Mamma single porta suo figlio al primo appuntamento con il nuovo compagno: "Deve amarci entrambi" Quello che sembrava essere stato un appuntamento da incubo ha fatto breccia nel cuore di Bedford, un uomo americano che ha scoperto di amare così sia la ragazza che lo aveva organizzato che il suo bambino.

A cura di Sophia Crotti

credits_ @lifewiththedorts

Chelsie Dort è una giovane mamma americana che ad appena 22 anni si è trovata a dover crescere il suo bimbo, Jaxden, da sola. Il desiderio di incontrare una persona di cui innamorarsi e con la quale trascorrere la vita, per riscattare la precedente relazione sentimentale andata male, non l'ha mai abbandonata.

Dort ha dunque installato un'app di incontri, che funzionava fino a che gli uomini con cui riusciva ad organizzare un appuntamento, non scoprivano che lei aveva già un figlio.

La storia di una mamma single in cerca di un compagno

Chelsie Dort rivela alle pagine di Today.com di essere stata spesso sul punto di mollare, dopo una serie di incontri andati male con uomini che le scrivevano sull'app di incontri per poi sparire quando lei raccontava loro di essere mamma, la sua ricerca della persona perfetta.

"Avrei preferito iniziare le nostre conversazioni dicendo subito: ciao ho un figlio" ha spiegato lei, che poi faticava a farlo e sperava sempre che l'ennesimo ragazzo con cui c'era del feeling l'accettasse per come era.

Secondo la ragazza, molto giovane, il punto era che questi uomini, altrettanto piccoli, proprio non se la sentivano di diventare improvvisamente "papà" e di doversi affezionare, oltre che a lei, anche ad un bambino. Stanca, ad un certo punto ha pensato che la soluzione migliore fosse togliersi dal sito di incontri e aspettare che l'amore arrivasse da sé.

Dopo qualche mese decise di tornare con un proprio profilo sull'app e così incontrò virtualmente Bedford, un uomo che abitava poco distante da lei, con il quale sembrava avere moltissimi interessi in comune.

La donna, felice di aver trovato quella che a lei sembrava essere un ragazzo interessante pose una clausola sul loro primo appuntamento: "Verrà con noi anche mio figlio Jaxden" che il ragazzo accettò subito di buon cuore. L'uomo ha raccontato a Today.com che allora aveva solo 26 anni, non si sentiva certo pronto a diventare padre e ha inizialmente pensato che quel bambino avrebbe dovuto vederlo solo una volta ogni tanto.

L'appuntamento con il figlio di Chelsie

La coppia si è dunque incontrata per la prima volta per una merenda a base di pancake, nello Utah, e insieme a loro si è fatto spazio nel locale anche Jaxden, il bimbo di appena due anni di Dort.

"Si è comportato esattamente come un bambino di 2 anni, ha infilato le dita nelle ciotoline con la marmellata, ha iniziato a strisciare sotto i tavoli del locale e a rispondere con un fragoroso: no! ad ogni interrogativo" ha spiegato la donna.

Il bimbo si è anche rifiutato di mangiare il piatto che i due avevano preso per lui e a quel punto, dispiaciuta, Dort ha pensato che Bedford sarebbe scappato dalla sua vita dopo quell'evento disastroso.

"È stata una scelta avventata quella di portare un bambino così piccolo ad un appuntamento, non mi era mai capitato – ha spiegato lui– ma mi ha permesso di conoscere Chelsie per com'era veramente: anche una mamma" ha spiegato Bedford a Today.com.

I due non solo si sono fidanzati dopo l'appuntamento, ma anche sposati e oggi, circa 11 anni dopo sentono schiamazzare in giro per casa oltre al piccolo Jaxden anche Ryker di 10 anni, Mya di 7 anni, Naomi di 5 e Sloane di 3.

Per il loro anniversario, ogni anno, si ritrovano nel locale che ha visto nascere il loro amore, insieme ai loro bimbi, per celebrare quel primo appuntamento tanto strano quanto meraviglioso.