“Rivendico il diritto di dire che i figli per me vengono prima del matrimonio”: la storia di una mamma Kaitlin Klimmer è la mamma di due bambini che ha condiviso un messaggio sovversivo sui social: la sua relazione viene dopo i suoi figli e lei rivendica il diritto di dirlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo ig di @Kaitlin Klimmer

"Quando ho avuto la mia prima bambina, chi mi stava intorno non faceva che dirmi che dovevo ritagliarmi dei momenti con mio marito per tornare a vivere la relazione come prima". Inizia così un lungo post che Kaitlin Klimmer ha postato sul suo profilo Instagram, raccontando di come l'esigenza sociale di dover tornare dopo la nascita del suo primo genito ad amare suo marito con i tempi e i modi di prima, l'abbia stretta in una morsa che per poco non l'ha soffocata. Nel post lei scrive di aver a lungo avuto occhi solo per la sua bimba, dopo la sua nascita, e di essersi però sentita in colpa per questo.

"La relazione con il mio compagno non è mai venuta prima di mia figlia"

Kaitlin Klimmer è una mamma americana che ha raccontato in un lungo post quella che lei definisce già in partenza una unpopolar opinion, ossia una visione controcorrente, ma che ha avuto bisogno di esprimere per non sentirsi completamente sola.

"La società sembrava gridarmi che se non avessi dato priorità al mio partner, allora la nostra relazione dopo un figlio si sarebbe frantumata in mille pezzi", spiega lei in un'intervista a Today.com.

La donna, infatti, nel post su Instagram racconta di essersi inizialmente fidata di queste voci e di aver dunque deciso con il partner di ritagliarsi delle uscite serali solo per loro due. "Siamo stati in ansia per l'intero appuntamento, l'unica cosa che riuscivamo a fare era guardare foto e video della nostra bimba, chiedendoci se stesse bene e se avesse bisogno di noi".

I due, racconta lei, sono riusciti a tirare finalmente un sospiro di sollievo solo una volta che è arrivato il conto, che hanno chiesto anche prima di mangiare il dolce. "La parte migliore della serata è stata tornare a casa, mettermi in pigiama e appoggiare la mia bimba sul petto, per guardare un film sul divano insieme al mio partner" ha spiegato lei.

La verità, spiega Kaitlin, nel post, è che l'arrivo di un figlio stravolge ogni cosa, per una donna è complesso tornare al lavoro, prendersi cura di sé e non soccombere dinnanzi alle aspettative sociali che le persone attorno riversano su di lei: fai dei figli ma mi raccomando torna quella di prima, il prima possibile.

"Ho capito che non avrei permesso più a nessuno di dirmi come dovevo essere e che questa pressione sociale che mi chiedeva di tornare ad essere per mio marito la compagna di prima era semplicemente frutto del patriarcato".

La donna ha infatti spiegato che la società tutta pretende dalle donne che per realizzarsi in toto abbiano figli, e che dopo averli fatti non osino dire che questi hanno avuto un impatto sulle loro vite.

"Questi bambini alla fine non si devono né vedere né sentire per una società non in grado di aiutare le famiglie e non devono neanche pesare sul partner, quindi io sarei dovuta tornare immediatamente la donna di prima".

Come vivere una maternità e una relazione serene

Kaitlin e suo marito oggi hanno una relazione di 12 anni alle spalle e due figli di 3 e 7 anni, hanno imparato ad amarsi accettando le fasi alterne della relazione e dedicando ai propri bambini il tempo che ritenevano necessario.

"Abbiamo capito che la nostra relazione talvolta può essere messa al secondo posto e questo non scalfirà certo un rapporto decennale, chi non può essere messo al secondo posto sono i nostri figli, che hanno bisogno di noi per la loro sicurezza e autostima" ha spiegato lei nel post.

Per godere di una sana relazione e di una genitorialità felice i due hanno seguito alcuni passaggi che hanno poi condiviso nel post di Instagram:

Non hanno chiesto ai loro figli di sopprimere i loro bisogni, ma li hanno assecondati comprendendone l'importanza

comprendendone l'importanza Lasciare che i propri figli diventassero i protagonisti della loro storia d'amore

Hanno smesso di ascoltare i giudizi non richiesti degli altri

degli altri Si sono dati il cambio quando la tensione e le difficoltà erano troppe consapevoli che "il lavoro quando diventi genitore non finisce quando esci dall'ufficio".

Abbiamo scardinato insieme la cultura del rimbalzo del matrimonio: una coppia solida fa fatica ma non si sgretola, anche se i figli richiedono tante attenzioni.