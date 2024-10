video suggerito

I 6 consigli delle esperte per resistere ai cambiamenti che l’arrivo del primo figlio porta nella coppia La coppia dopo i figli vive fortissimi cambiamenti, per questo è importante cercare di ritagliarsi dei momenti per sé, chiedere aiuto e ascoltare le esigenze di ciascuno, per mantenere forte il legame. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando nasce un bambino, nascono anche i suoi genitori che, fino a quel momento, erano stati semplicemente una coppia. Questo cambiamento stravolge inevitabilmente la relazione, a rivelarlo negli anni sono stati diversi studi e report sottoposti a neogenitori che si sono detti molto più insoddisfatti della vita coniugale, dopo l'arrivo del loro primo figlio.

Tuttavia esistono delle strategie, ed in particolare alle pagine dell'Huffpost due professioniste di relazioni ne hanno elencate 6, per rafforzare la coppia e fare in modo che resista ai cambiamenti che l'arrivo di un figlio comportano.

Parlare delle proprie aspettative per il futuro

Il primo consiglio che la sociologa Jennifer Gunsaullus trasmette alle coppie che stanno per diventare genitori è quello di prevenire i problemi che potrebbero insorgere con la nascita di un bambino: "Raccontarsi cosa ci si aspetta da sé e dal partner come genitori e dal proprio bambino aiuta a capire se si è, cosa molto rara, sulla stessa lunghezza d'onda".

A questo punto l'esperta consiglia di dialogare e confrontarsi su quelli che sono gli impegni a cui non si vuole rinunciare, i valori da trasmettere al proprio bambino e la gestione dei compiti. "Molte coppie che hanno come valore principale quello di mettere il bambino davanti ad ogni cosa, rischiano poi di sgretolarsi, non pensando più al loro rapporto" ha spiegato Joy Berkheimer, terapista della Florida, alle pagine dell'Huffpost.

L'esperta, infatti, suggerisce alle coppie di ritagliarsi del tempo per sé, lasciando i bambini con i nonni o le baby-sitter se se ne ha la possibilità, in modo da far continuare a vivere la coppia, in quanto tale.

Non cancellate tutti i vostri appuntamenti

Quando i bimbi nasceranno il tempo per la coppia sarà sempre meno, per questo secondo la sociologa Gunsaullus bisogna impegnarsi per pianificare dei momenti insieme e organizzarsi per non dover dunque rinunciare ai propri appuntamenti.

"L'attenzione di due neo genitori si focalizza sempre sui figli quando questi nascono, per questo è importante dialogare a proposito di quelli che erano i propri interessi prima che i piccoli nascessero, per ricordarsene".

Se non si riesce a prendersi del tempo per sé e a dare priorità al proprio benessere, secondo la dottoressa è importante allora chiedere aiuto, con corsi, consulenza, libri o sedute con uno psicologo: "Anche decidere di affrontare i propri problemi personali e relazionali, è un modo per prendersi cura della propria relazione".

Creare un proprio rituale di coppia

Se non si riesce proprio a ritrovare il tempo che si aveva a disposizione prima della nascita del figlio, con il partner, dal momento che è molto complesso gestire carriera e famiglia, allora la sociologa Gunsaullus suggerisce di ritagliarsi dei piccoli rituali per la coppia: "Mi riferisco ad attività di 5 o 10 minuti, da ripetere più volte nella settimana, per creare una connessione nella coppia, basta prendersi per mano, respirare insieme, abbracciare l'altro in silenzio aprendo il proprio cuore".

Secondo la sociologa sembrano piccoli attimi irrilevanti nel corso della giornata, ma a lungo andare aiutano ad alleviare lo stress della vita genitoriale e a creare un legame forte.

Fate il punto della situazione una volta al mese

La sociologa Gunsaullus ha spiegato che molte coppie si rivolgono a lei quando i figli sono adolescenti e indipendenti e ormai nella coppia è evidente essersi alzato un muro altissimo, fatto di silenzi e non detti, per questo una volta al mese sarebbe bene riflettere su come si sta. Durante quell'appuntamento i due membri della coppia dovranno confrontarsi sia su come stanno gestendo la genitorialità, che la propria vita.

La terapista Berkheimer ha condiviso il suo rituale, consigliandolo alle coppie dopo la nascita di un bimbo: "Mettete un barattolo trasparente in cucina, ogni volta che accade qualcosa di cui vorreste parlare ma non avete il tempo per farlo appuntatevela e gettate il foglio lì dentro, il sabato potrebbe essere il giorno giusto per sedersi e confrontarsi a proposito delle tematiche emerse nel barattolo".

Create dei momenti per la vostra intimità

Anche ritagliarsi del tempo per momenti di intimità di coppia sembra difficilissimo, quando nasce un figlio e doverli programmare sembra abbassare la libido, ma la sociologa Gunsaullus invita a programmare dei "momenti di nudità", programmati ma in cui non si definisce ciò che accadrà.

In ogni caso anche la terapista Berkheimer consiglia alle coppie in ogni caso di discutere su come vogliono trascorrere quei momenti insieme.

Mettetevi davvero in ascolto dell'altro

Tutti questi consigli sopra elencati, secondo le due esperte perdono di valore se non ci si apre davvero all'ascolto con l'altro. "Se non lasci che il partner si apra con te, lui farà lo stesso" spiega la dottoressa Gunsaullus, che invita entrambi i membri della coppia a non banalizzare mai quando l'altro si apre e racconta il suo malessere, se non si vuole creare una frattura difficile da rattoppare.

Un'altra cosa che secondo le esperte è importante imparare ad ascoltare sono i silenzi dell'altro: "A volte il partner porge la guancia, chiede come è andato il lavoro, cerca un abbraccio, è importantissimo ascoltare queste richieste, per rafforzare il nostro legame e coltivarlo" ha concluso la sociologa Gunsaullus.