video suggerito

Mamma con una bimba va a vivere con un papà single e i suoi figli: “La scelta migliore della mia vita” Kelsey Will, una mamma single americana, ha raccontato suo social di condividere l’appartamento con un papà, anch’esso single, e i suoi due figli. I due non si conoscevano fino a quale mese fa ma hanno subito stresso un grande rapporto di confidenza e collaborazione nella gestione dei ragazzi: “Siamo una grande squadra, ma tra noi c’è solo amicizia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due genitori single hanno deciso di vivere insieme nello stesso appartamento e, nonostante non si fossero mai visti prima della convivenza, i due si sono trovati a formare una grande squadra di supporto reciproco. A raccontare la storia è Kelsey Will, una mamma di Cleveland (USA) che in un video diventato virale sui social ha raccontato il suo insolito accordo abitativo con Tom, il nuovo amico con cui condivide un duplex insieme ai rispettivi figli.

Un incontro casuale, una nuova amicizia

Nel giugno scorso, Kelsey si è trasferita nell'appartamento al piano inferiore di un duplex, un appartamento diviso su due piani comunicanti, senza conoscere quasi nulla di Tom, che viveva al piano superiore con i suoi due figli. Come raccontato dalla stessa Kelsey a Newsweek, la casa le piacque fin dal primo momento, anche perché era da tempo alla ricerca di una situazione abitativa migliore per lei e la sua bimba.

L'agente immobiliare le aveva accennato che il vicino – anzi, il co-inquilino – sarebbe stato un papà single, descritto come una persona tranquilla e molto impegnata, ma nonostante l'incognita di trovarsi a vivere con degli estranei, la donna decise comunque di trasferirsi nell'appartamento. Poteva essere un incubo, invece dopo solo qualche mese di convivenza, sia Kelsey che Tom si sono trovati a formare una squadra di supporto inaspettatamente affiatata.

Una rete di aiuto quotidiana

Il rapporto tra i due si è rapidamente consolidato in un sistema di collaborazione continua. Se uno dei due ha bisogno di qualcosa, l'altro è sempre disponibile: dall'aiutare con la spesa al prestare strumenti di lavoro. Kelsey ha raccontato un episodio significativo: un mattino, la figlia di Tom aveva la giornata delle foto a scuola, ma lui non sapeva come acconciarle i capelli. Così alle sette del mattino, Kelsey è intervenuta per sbrogliare la situazione.

Un'amicizia sincera e senza confini

Nonostante il livello di confidenza raggiunto da questa coppia improvvisata (Kelsey ha raccontato addirittura di aver schiacciato un brufolo a Tom), il rapporto tra i due non è mai andato oltre la più sincera amicizia.

"Non ci sono coinvolgimenti romantici, almeno non da parte mia, e sono abbastanza sicura che neanche da parte sua. Siamo solo amici", ha precisato la donna nel video pubblicato su Instagram e TikTok. Anzi, secondo lei sono proprio l'apertura e l'apparente mancanza di confini a rendere questo rapporto così speciale e simile a quello che di solito si vede nelle famiglie o nelle relazioni di lunga durata.

Tom ha invece raccontato come la parte migliore di questa convivenza sia quella di sentirsi necessario e apprezzato grazie al sostegno della nuova amica. L'uomo si è infatti trovato a fare affidamento su di lei per molte piccole cose del quotidiano, che si trattasse di dare un passaggio quando la sua auto era guasta o di occuparsi di piccoli dettagli "da mamma" per la figlia. Grazie a Kelsey, Tom ha detto di non sentirsi più solo.

Reazioni online e commenti incoraggianti

Il video di Kelsey ha raggiunto 1,3 milioni di visualizzazioni e ha suscitato centinaia di commenti, con utenti che hanno apprezzato la genuinità del rapporto tra i due. Alcuni hanno paragonato la loro convivenza a un matrimonio, mentre altri li hanno incoraggiati a restare "migliori amici". In merito alle reazioni online, Kelsey ha spiegato a Newsweek che molti seguono la loro storia sperando in un lieto fine romantico, ma altri apprezzano semplicemente la genuinità e la positività della situazione.